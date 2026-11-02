台灣手搖品牌清玉、大苑子撤出香港

在港人北上消費、香港運營成本攀高下，香港結業潮未歇。港媒引述專業房地產資訊網站「地產站」及市場統計，10月全港至少已有70間店鋪結業，較上月約40間大幅增加近75%，其中台灣手搖品牌清玉、大苑子也在10月全面撤出香港。

香港經濟日報報導，台灣手搖飲品牌「清玉」紅磡分店由於香港總代理即將結束香港業務，加上租約期滿，已於10月25日正式結業。清玉2015年由香港區店主親赴台中引入，以特許經營方式在旺角開設首店，在港經營約11年。

另一台灣茶飲品牌「大苑子」也全面撤出香港。該品牌進軍香港四年，最後一間大圍圍方店已於10月12日結束營業。

香港運營成本連大陸業者也吃不消，大陸平價茶飲龍頭「蜜雪冰城」位於旺角銀行中心的香港首店租約到期後結束營業，由香港本土品牌「堂小二」以月租港幣19萬元（約合新台幣79萬元）接棒進駐。