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搶救陸股！官方出大招 人行、證監會今邀金融機構「喝咖啡」

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸央行、證監會等2日將召集銀行、證券及基金機構開會「喝咖啡」。（路透）
大陸央行、證監會等2日將召集銀行、證券及基金機構開會「喝咖啡」。（路透）

大陸Ａ股10月急跌後，金融監管部門準備採取行動「救市」。陸媒報導，中國人民銀行（大陸央行）、金融監督管理總局及證監會今（2）日將分別召集銀行、證券及基金機構開會「喝咖啡」，預期將加強政策支持，進一步穩定Ａ股市場。

消息指出，部分證券公司及基金公司已接獲會議通知，人民銀行與證監會將於2日上午舉行座談會，研究支持資本市場工具的使用；另一場會議則可能由人行聯同金融監管總局及證監會召集主要銀行，討論如何優化股票回購增持再貸款政策。

實際上，A股近期跌勢明顯加劇。以整個10月來看，上證指數累跌6.3%，深證成指跌15.9%，創業板及科創板相關指數跌幅均超過23%。10月最後一個交易日，上證指數收報3,599點，年內首次失守3,600點。

陸監管部門擬採取行動「救市」概況
陸監管部門擬採取行動「救市」概況

造成A股波動因素多元，包括：海外科技股衝擊，谷歌、英特爾、亞馬遜等財報引發市場對AI資本支出回報的擔憂；高科技股去槓桿；月末流動性與情緒擾動等。

大陸央行已釋出穩市場訊號，宣布自11月2日起，每個工作日展開公開市場隔夜逆回購操作，實質意義是政策利率正式「換錨」，隔夜逆回購利率1.25%成為主要政策利率，取代7天期逆回購利率的基準地位。

分析師指出，原掛鉤7天期逆回購利率的工具，統一切換為以隔夜逆回購利率為基準加減點，原7天期逆回購利率為1.4%，隔夜逆回購利率1.25%，相當於間接引導短端資金利率下行15個基點，資金面寬鬆格局進一步鞏固。

這次隔夜逆回購常態化操作‌本身不是主動降息動作‌，但它透過完善短端利率傳導機制，為後續進一步降息打開更順暢的空間，市場對後續降息預期也明顯升溫。

同時，大陸證監會近日也提出全力穩市場、穩預期，完善減持監管和投資者保護相關安排。央視引述證監會統計，截至10月31日，滬深兩市5,224家上市公司披露2026年第3季財報，73%的上市公司獲利。前三季，滬深兩市上市公司合計營收人民幣56.6兆元，淨利人民幣5.1兆元，分別年增5.8%、8.5%，規模及增速均創2022年以來新高。

陸股 A股 中國人民銀行 證監會

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