APEC代表 企業界三大咖呼聲高

亞太經濟合作會議（APEC）峰會18日將在中國大陸深圳登場，據了解，總統府、外交部、陸委會等國安團隊持續沙盤推演，並尋找合適的領袖代表，傾向由企業界人士代表出席，外界點名，宏碁（2353）創辦人施振榮、台積電（2330）董事長魏哲家、東洋藥品（4105）董事長林全等，都是可能人選。

APEC峰會將於18日、19日在深圳舉行，這是繼2001年上海、2014年北京之後，大陸第三次舉辦APEC峰會。

這次的部長級會議，包括5月的蘇州貿易部長會議，我方由前政務委員楊珍妮率團出席；7月在成都舉行的數位及人工智慧部長會議，由數位發展部政次侯宜秀率團；9月在南京舉辦的APEC人資部長會議，則由勞動部長洪申翰出席；10月於香港舉行的財政部長會議，則是財政部長莊翠雲率團參與。

賴政府上台後，總統府資政、台杉投資董事長林信義曾連續二年擔任我國領袖代表，出席APEC峰會。據了解，政府高層今年一開始仍鎖定林信義再任領袖代表，不過，先前府方徵詢時，林信義以身體健康因素為由，婉拒再度擔綱領袖代表出席深圳APEC峰會。

我國是以中華台北名義參與APEC會議，歷年均派特使參與領袖峰會，而非總統本人出席。據了解，府方、外交部及陸委會等國安團隊已積極尋找合適的領袖代表人選，傾向由有經驗的企業界人士擔任，包括施振榮、魏哲家以及林全等都是可能人選。

觀察歷年情況，2001年上海APEC，前總統陳水扁原屬意由前副總統李元簇赴會，因大陸反對而未能成行；2014年北京APEC，前總統馬英九則派前副總統蕭萬長擔任領袖代表。