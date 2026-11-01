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台股大跌金管會盯緊了！重要均線、三大風險指標全監控

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大陸經濟再現隱憂 三大金融部門11月2日開會穩定股市

中央社／ 台北1日電
中國股市10月跌幅深，據報導，中國央行明天將召開股票回購增持再貸款座談會，金融管理部門也將開會研究推動支持資本市場工具使用。外界猜測，這些動作是為穩定股市做準備。中新社 林則宏
中國股市10月跌幅深，據報導，中國央行明天將召開股票回購增持再貸款座談會，金融管理部門也將開會研究推動支持資本市場工具使用。外界猜測，這些動作是為穩定股市做準備。中新社 林則宏

中國股市10月跌幅深，據報導，中國央行明天將召開股票回購增持再貸款座談會，金融管理部門也將開會研究推動支持資本市場工具使用。外界猜測，這些動作是為穩定股市做準備。

不僅A股10月一路下跌，昨天中國官方新公布的10月製造業採購經理指數（PMI）降至49.3，非製造業商務活動指數降至49.7，雙雙跌入收縮區間。其中製造業PMI為最近3個月最大萎縮幅度，再現經濟放緩隱憂。

財聯社及21世紀經濟網今天引述業內人士透露，中國人民銀行（中國央行）明天將與金融監督管理總局、證券監督管理委員會召集各大銀行開會，研究優化股票回購增持再貸款政策。

財聯社報導，業內猜測，此次會議很很高機率是金融管理部門為進一步穩定市場做準備。

21世紀經濟網並報導，有證券公司、基金公司接到通知，中國人民銀行、中國證監會2日開會研究推動支持資本市場工具使用。

中國人民銀行 A股

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