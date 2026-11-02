港人北上消費 兩岸飲料大牌 港掀關店潮

在港人北上消費、香港運營成本高的情況持續下，香港結業潮未歇。港媒引述「地產站」及市場統計，十月全港至少有七十間店鋪結業，較上月約四十間大幅增加約百分之七十五，其中台灣手搖品牌清玉、大苑子也在十月全面撤出香港。

香港經濟日報報導，台灣手搖飲品牌「清玉」紅磡分店由於香港總代理即將結束香港業務，加上租約期滿，已於十月二十五日正式結業。清玉二○一五年由香港區店主親赴台中引入，以特許經營方式在旺角開設首店，在港經營約十一年。

另一台灣茶飲品牌「大苑子」也全面撤出香港。該品牌進軍香港四年，最後一間大圍圍方店已於十月十二日結束營業。

香港運營成本連大陸業者也吃不消，大陸平價茶飲龍頭「蜜雪冰城」位於旺角銀行中心的香港首店租約到期後結束營業，由香港本土品牌「堂小二」以月租港幣十九萬元（約新台幣七十九萬元）接棒進駐。

另一大陸連鎖麵食品牌「和府撈麵」香港首店也已結束營業。該店二○二四年初以月租約三十萬港元承租，建築面積一五七○平方呎，呎租約一九一元，惟開業不足三年便離場。

香港這波「結業潮」已持續一段時間，主要由多重因素造成，包括港人「北上消費」熱潮、高昂運營成本與資金壓力、年輕人消費模式改變，外來品牌在精算成本後最終紛紛撤店收場。