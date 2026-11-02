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首店經濟 北京限定店全陸圈粉

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

遊客背著行李在北京朝陽合生匯排隊嘗鮮，宇樹科技全大陸首家直營店引來各地粉絲，泡泡瑪特首飾店ＰＯＰＯＰ北京首店被一些遊客列為北京之行的關鍵一站，在北京各大商圈的首店裡總能聽到天南海北的口音。「只此一家，北京限定」的首店魅力，正吸引越來越多遊客跨城打卡。

中午十二點，朝陽合生匯B1美食街區人聲鼎沸，各家的叫號聲此起彼伏。

言青山成都火鍋北京首店外的等位區坐滿顧客，不少外地遊客會提前做好攻略早早前來排隊用餐。離這家店不遠，短保鮮零食大口獸北京首店和清山森華北首店，以及烤匠等「排隊王」餐廳，也都被納入遊客的嘗鮮榜單。下午四點多，烤匠合生匯店已經排了四百多桌。

在天津上學的研究生徐可，作為泡泡瑪特的忠實粉絲，一到北京就直奔位於國貿的泡泡瑪特首飾店ＰＯＰＯＰ北京首店。「很多城市都沒有這個店，之前在社交媒體上被種草了星星人手鏈，終於有機會來打卡了。」她還順便給朋友帶了一對「星星人」耳釘。

今年四月，宇樹科技全大陸首家品牌直營店落戶王府井銀泰in88一樓，集中展出多款人形機器人、四足機器人。門店正中央，一隻機器狗接連表演翻跟頭、站立、倒立走路，動作連貫，亮出「十八般武藝」，很快吸引顧客圍攏觀看。現場的顧客中有不少是來自江蘇、山東等地的遊客，大多是父母帶著孩子來店參觀。「孩子就愛看機器狗表演，都捨不得走。」一位家長說。店內時不時還有外國小朋友被表演吸引，停下腳步觀看。

在國貿新開的拓竹科技北京首店，不少「技術粉」慕名而來。一對從河北來京旅遊的父母帶著十二歲的孩子進店體驗。「現在北京開了店，離我們更近了。」店內展示著栩栩如生的金剛鸚鵡、微縮城市景觀和各式工藝品，均由三Ｄ列印製作而成。

資料顯示，今年前三季度，北京新增實體首店七六六家，從餐飲到潮流，再到科技，北京首店正以不同方式豐富城市消費場景。

北京 泡泡瑪特

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