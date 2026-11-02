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德陽澆注900噸鋼鐵巨獸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近日，根據四川省德陽市消息，大陸國機重裝所屬二重裝備一次成功澆注五千毫米寬厚板精軋機機架，是該企業迄今為止生產尺寸最大、壁厚最厚、噸位最重的超大型軋機鑄鋼件。

該機架最大外形尺寸超十七米，鋼水澆注重量達九百噸，是寬厚板生產線核心承力部件。機架相當於冶金裝備的核心骨架，需在高軋製力與熱、衝擊複合載荷下長期運行，對強度、剛度和抗疲勞性能要求極高。二重裝備技術團隊優化完善全套工藝方案，依託全流程安全、品質雙閉環管控體系，生產組織系統協同推進，確保澆注圓滿完成。

據瞭解，這件當之無愧的「巨無霸」機架，將用於正在建設中的銅陵景昌鋼製品有限公司五千毫米寬厚板生產線二期專案，建成後將進一步提升企業高端寬厚板生產能力。此次成功澆注，標誌著國機重裝在超大型高端鑄鋼件製造領域再獲重要成果，進一步彰顯「德陽造」極限製造硬核能力。

鋼鐵 四川

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