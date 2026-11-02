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盈利惡化 陸車出口量激增 獲利暴跌

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

今年前三季，中國大陸汽車出口達八六三萬輛，較二○二五年同期大增百分之五十二。其中，九月汽車出口一一八萬輛，增幅百分之五十五。但相較於強勁的出口表現，大陸汽車行業的獲利卻逐年走跌。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）秘書長崔東樹指出，前三季，大陸汽車行業利潤率僅百分之三點三，跌至近年低點，九月利潤率更驟降至百分之一點四。

綜合陸媒報導，崔東樹表示，今年前三季，大陸汽車行業收入年升百分之二點六，增至約人民幣八兆元，但同時成本上漲百分之三點八，增至人民幣七點一兆元，利潤下跌百分之廿三，降至人民幣二六七五億元，利潤率百分之三點三。

利潤率即行業利潤總額除以營業收入。二○二六年前三季，大陸汽車業利潤率百分之三點三，代表每一百元收入只賺三點三元。

而在過往被視為汽車銷售旺季「金九」的九月，大陸汽車業利潤大跌百分之六十八，降至人民幣一四二億元，利潤率僅百分之一點四。粗略估算，行業整體前三季平均賣一輛車僅賺約人民幣一一四五元，九月更慘到平均一輛只賺人民幣四六四元（約台幣二二二七元）。

崔東樹指出，大陸汽車行業利潤率從二○一七年的百分之七點八一路下滑，二○二五年跌至百分之四點一，二○二六年行業盈利情況進一步惡化。他認為，在利潤壓力下，大陸汽車行業已到了需要改變的時刻。他呼籲大陸汽車企業不應再一味追求銷量，而需關注利潤，著手進行供應鏈優化、精細化成本管控，同時尋求依靠技術溢價改善單車收益。他並警告，若價格內捲持續，行業整體盈利水平還有下行壓力。

類似趨勢也反映在近期多家汽車上市公司發布的第三季財報。產業龍頭之一的上汽集團，今年前三季共銷售汽車三一四點七萬輛，年跌百分之一點五；同期取得營收人民幣四五五二億元，年降百分之二點九，淨利潤年跌幅卻高達百分之卅點四，降至人民幣五十六點四億元。第三季淨利潤更大跌百分之七十六點七，降至人民幣四點八六億元。

長安汽車今年前三季則呈現營收、利潤雙雙下跌，前三季營收人民幣一○一九億元，年跌百分之十一點四，淨利潤更暴跌百分之九十八點一，降至五九二八萬元。第三季由盈轉虧，淨虧損人民幣七點六億元。

按大陸國家統計局的數據顯示，二○二一年至二○二五年大陸汽車行業銷售利潤率，分別為百分之六點一、百分之五點七、百分之五點、百分之四點三，以及百分之四點一，呈現逐年下滑。

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