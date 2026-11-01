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全力穩市場！陸央行、證監會傳2日開會推動資本市場工具落地

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
為穩定市場，大陸央行、證監會傳將於2日召開會議，研究推動支持資本市場工具使用。示意圖。路透
為穩定市場，大陸央行、證監會傳將於2日召開會議，研究推動支持資本市場工具使用。示意圖。路透

綜合陸媒報導，一些證券公司和基金公司接到通知，大陸央行證監會將於2日召開會議，研究推動支持資本市場工具使用。業內認為這次會議很大機率是金融管理部門為進一步穩定市場做準備。

綜合財聯社、21世紀經濟報導、中國基金報等媒體報導，業內人士透露，2日央行將與金融監管總局、證監會召集各大銀行開會，研究優化股票回購增持再貸款政策。

上周A股波動大，10月30日放量普跌，滬指年內首次收於3,600點下方。造成A股波動因素多元，包括：海外科技股衝擊，谷歌、英特爾、亞馬遜等財報引發市場對AI資本開支回報的擔憂；高位科技股去槓桿；月末流動性與情緒擾動等。

為應對波動，大陸官方也持續釋出穩市場訊號，包括中國人民銀行調整逆回購機制，宣布自11月2日起，每個工作日開展隔夜逆回購操作，利率1.25%，以穩定短端流動性；大陸證監會也表態穩市場，提出全力穩市場、穩預期，完善減持監管和投資者保護相關安排。

不過，大陸經濟數據10月製造業採購經理人指數（PMI）回落至49.3，重新來到景氣榮枯線以下，顯示短期經濟景氣度承壓，低迷的數據有可能給市場帶來負面情緒。

央行 資本市場 證監會 大陸央行 A股 滬指

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