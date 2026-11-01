北京A級商辦租金8年來幾腰斬 無AI企業進駐商辦空置率大增

港媒報導，受中國經濟表現疲弱影響，首都北京的A級商辦第3季的租金已較2018年的高峰值大跌49.1%，幾近腰斬。至於商辦空置率則呈K型分化，屬科技業聚落的中關村受AI需求帶動，當季商辦空置率降至5.6%，但CBD（中心商業區）地段商辦空置率卻攀升至20.4%，超過20%的國際警戒線。

星島日報報導，全球私營房地產諮詢公司萊坊最新報告顯示，位在北京海淀區、鄰近多所大學的中關村，受AI產業鏈及具身智慧需求帶動，第3季當地商辦平均租金較上季逆勢0.8%，空置率並滑落至5.6%。

然而，位在北京東三環、原本十分繁華的CBD地段，受到辦公空間大量閒置釋出的影響，第3季當地商辦空置率攀升至20.4%。

中國商業地產投資機構仲量聯行數據則顯示，第3季北京甲級辦公樓（A級商辦）平均租金降至每平方公尺人民幣198元（相當於每坪新台幣3200元）。對照2018年第3季389元的高峰值，跌幅已達49.1%。

上海財經大學浦發銀行金融創新研究院院長姚玲珍日前發表報告，指中國商辦面臨庫存攀高、屋齡老化、租金下滑、空置率走高等多重壓力，一線城市商辦空置率已普遍超過20%的國際警戒線。

但報導提到，在中國商辦租金行情持續疲弱下，AI及具身智慧企業成為核心商業區的新金主。北京、上海、深圳、杭州等地一批AI、晶片企業正逐漸遷出共享辦公空間，進而升級進駐A級商辦。

報導指出，今年上半年，字節跳動、月之暗面、智譜AI等中國科技企業均在中關村地區擴租或購置商辦；智元機器人日前也在上海前灘大規模租用商辦，其承租陸家嘴集團旗下的商辦面積已逾22萬平方公尺，年租依行情計算逾3億元，刷新上海紀錄。

但報導提到，中國房地產業界對科創企業帶來的商辦市場熱度態度審慎，因為這類企業選址多半優先搭配研發、生產及產業鏈布局，對傳統核心商務區的帶動作用有限。且這些企業員工人數普遍不算多，光靠其需求，遠不足以撐起整個商辦市場。