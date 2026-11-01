快訊

現場畫面曝光！川普豪宅突部署2套復仇者飛彈 特勤局揭原因

影／韓國瑜南投力挺許淑華 開酸有人「大小目」：只看台積電

11月交通新制1次看 台鐵發車前5分鐘可App訂票、郵局ATM存款上限至10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

北京A級商辦租金8年來幾腰斬 無AI企業進駐商辦空置率大增

中央社／ 台北1日電

港媒報導，受中國經濟表現疲弱影響，首都北京的A級商辦第3季的租金已較2018年的高峰值大跌49.1%，幾近腰斬。至於商辦空置率則呈K型分化，屬科技業聚落的中關村受AI需求帶動，當季商辦空置率降至5.6%，但CBD（中心商業區）地段商辦空置率卻攀升至20.4%，超過20%的國際警戒線。

星島日報報導，全球私營房地產諮詢公司萊坊最新報告顯示，位在北京海淀區、鄰近多所大學的中關村，受AI產業鏈及具身智慧需求帶動，第3季當地商辦平均租金較上季逆勢0.8%，空置率並滑落至5.6%。

然而，位在北京東三環、原本十分繁華的CBD地段，受到辦公空間大量閒置釋出的影響，第3季當地商辦空置率攀升至20.4%。

中國商業地產投資機構仲量聯行數據則顯示，第3季北京甲級辦公樓（A級商辦）平均租金降至每平方公尺人民幣198元（相當於每坪新台幣3200元）。對照2018年第3季389元的高峰值，跌幅已達49.1%。

上海財經大學浦發銀行金融創新研究院院長姚玲珍日前發表報告，指中國商辦面臨庫存攀高、屋齡老化、租金下滑、空置率走高等多重壓力，一線城市商辦空置率已普遍超過20%的國際警戒線。

但報導提到，在中國商辦租金行情持續疲弱下，AI及具身智慧企業成為核心商業區的新金主。北京、上海、深圳、杭州等地一批AI、晶片企業正逐漸遷出共享辦公空間，進而升級進駐A級商辦。

報導指出，今年上半年，字節跳動、月之暗面、智譜AI等中國科技企業均在中關村地區擴租或購置商辦；智元機器人日前也在上海前灘大規模租用商辦，其承租陸家嘴集團旗下的商辦面積已逾22萬平方公尺，年租依行情計算逾3億元，刷新上海紀錄。

但報導提到，中國房地產業界對科創企業帶來的商辦市場熱度態度審慎，因為這類企業選址多半優先搭配研發、生產及產業鏈布局，對傳統核心商務區的帶動作用有限。且這些企業員工人數普遍不算多，光靠其需求，遠不足以撐起整個商辦市場。

商辦 北京 租金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市商辦租賃市場轉強 忠孝襄陽商圈表現最突出

AI通膨席捲手機市場 業者：價格壓力恐燒至2028年

賣一輛車賺不到2300元！大陸汽車業9月利潤率跌至1.4%

半導體族群 人氣不墜

相關新聞

許家印昔日持有香港山頂豪宅 被揭違建7000呎地下「皇宮」

中國恆大集團創辦人許家印涉集資詐騙等8罪，8月一審被判處無期徒刑，許昔日持有的香港山頂3幢豪宅，其中2間毗鄰豪宅的還原工程圖讓7000平方呎地下「皇宮」曝光，改建出多間房間及大型套房，範圍更延伸至屋苑私人道路下方，興建一座面積逾1000平方呎的地下泳池，加上地面層建物，違建總面積近8000呎。相關清拆及修繕工程已於2026年9月完成。

金價跌至一年新低！大陸民眾再現搶買潮 戲稱「像菜市場」

近期黃金價格下跌，深圳水貝黃金市場湧入大量消費者，本周末客流量再度衝高，達到6萬人次。31日，許多網友表示擠都擠不進去，並戲稱水貝市場像是「菜市場」。

賣一輛車賺不到2300元！大陸汽車業9月利潤率跌至1.4%

今年前三季中國汽車出口達863萬輛，較2025年同期大增52%。其中，9月汽車出口118萬輛，增幅55%。但相較於強勁的出口表現，中國汽車行業的獲利卻逐年走跌。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（簡稱「乘聯分會」）秘書長崔東樹指出，前三季，中國汽車行業利潤率僅3.3%，跌至近年低點，9月利潤率更驟降至1.4%。

阿里、華為都參股 硅基流動擬衝刺「AI Token工廠第一股」

據大陸證監會披露訊息顯示，號稱「中國最大的獨立生態詞元供應商」北京「硅基流動」港股發行上市備案狀態顯示為「已接收」，代表申請已進入辦理流程，衝刺「AI Token工廠第一股」。如成功上市可望給行業帶來信號：AI基礎設施正從誰有模型轉向誰能更低成本、更穩定地交付Token。

建立金磚國家共同貨幣？智庫報告：體制障礙大，很難

在美元信任危機下，近年外界關注金磚國家共同貨幣的可行性，近期一家智庫發布報告稱，金磚國家應推進建立聯合跨境支付機制，以減少對美元的依賴，但共享貨幣將面臨重大的經濟和體制障礙。

DeepSeek發布新Agent架構 讓AI指揮AI工作

DeepSeek Harness 團隊10月31日在官方公眾號發表新的Agent架構，DeepSeek把這種Agent形態及其系統架構稱為「Super-agent」，在這套架構設想下，未來的AI Agent將不再局限於單個聊天窗口，而是能夠持續在線、同時處理多項任務，並根據外部環境變化主動採取行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。