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金價跌至一年新低！大陸民眾再現搶買潮 戲稱「像菜市場」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期黃金價格下跌，深圳水貝黃金市場湧入大量消費者，本週末客流量再度衝高。圖／取自上證報
近期黃金價格下跌，深圳水貝黃金市場湧入大量消費者，本週末客流量再度衝高。圖／取自上證報

近期黃金價格下跌，深圳水貝黃金市場湧入大量消費者，本周末客流量再度衝高，達到6萬人次。31日，許多網友表示擠都擠不進去，並戲稱水貝市場像是「菜市場」。

截至10月30日收盤，國際金銀價格均大幅收跌，其中黃金跌至一年來新低。現貨黃金失守3,900美元，報3,875.19美元/盎司，跌3.61%。如以上海黃金交易所Au99.99大盤價測算，今年春節前，按傳統婚嫁「五金」約70克配置計算，一套黃金原料成本在人民幣8.7萬元左右。如今同等克重，原料成本在人民幣5.83萬元左右，可節省約人民幣2.87萬元（約合新台幣13.8萬元）。

瀟湘晨報報導，水貝市場營銷策劃負責人張文靜表示，本次屬於「全域爆流」，整個商圈多點承壓。客流結構上大約七成為「用金的人」，三成為「配金的人」。首飾品類裡，婚嫁三金、五金、素圈手鐲、寶寶金鎖是消費主力，集中釋放了積壓半年的婚嫁剛需；投資類產品中，金條、小金豆、按克計價投資金選購量上漲。

龐大消費者湧入，也給消費者砍價機會。每日經濟新聞報導，很多水貝商家的買賣金價，都和所掛大盤價格有一定出入，報價會相差幾塊錢。在諮詢金條購買上，店主一開始報價875元/克，砍價後給到869元/克。

另據封面新聞報導，北京菜百黃金市場也有不少消費者前來選購。即便是工作日，黃金櫃台前依然人頭攢動。有商家告訴封面新聞，金價回落後，門店銷售額較上個月幾近翻番。

外界最關注未來金價走勢。每日經濟新聞報導，天府立言金融研究院院長曾剛分析，短期看，金價仍受貨幣政策預期和美元走勢主導。在通膨數據未明顯降溫、聯準會升息預期未消退前，金價反彈可能受限，價格大概率在低位寬幅震蕩。

不過曾剛也指出，因連續兩個月下跌、短期跌幅過大，技術性超賣後的反彈隨時可能出現。長期看，支撐黃金的幾個基礎邏輯並未根本消失，包括：全球地緣政治不確定性、主權債務居高不下、央行儲備多元化與去美元化趨勢，仍會提供中長期支撐。

曾剛認為，本輪暴漲暴跌也提醒，黃金並非只漲不跌，上一階段透支了不少預期，價格需要時間消化。金價長期走勢將從單邊狂奔轉向高位整固、重新定價。

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