阿里、華為都參股 硅基流動擬衝刺「AI Token工廠第一股」

據大陸證監會披露訊息顯示，號稱「中國最大的獨立生態詞元供應商」北京「硅基流動」港股發行上市備案狀態顯示為「已接收」，代表申請已進入辦理流程，衝刺「AI Token工廠第一股」。如成功上市可望給行業帶來信號：AI基礎設施正從誰有模型轉向誰能更低成本、更穩定地交付Token。

硅基流動在今年6月30日向港交所主板提交上市申請，擬通過18C章程在港掛牌上市，華泰國際和國泰海通擔任聯席保薦人。

目前，硅基流動總計完成7輪融資。公司股權結構顯示，創始人袁進輝通過直接及員工激勵平台合計控制44.48%投票權。歷史融資中，阿里巴巴、美團、360、華為旗下哈勃科技等戰略投資者入股。機構投資者中，耀途資本、普華基金等資深投資機構持股比例超3%。在今年6月完成B+輪融資後，硅基流動的估值為人民幣77.4億元。

據招股書披露的資料顯示，硅基流動成立於2023年8月，由袁進輝創辦。公司將自身定位為「開放、獨立詞元供應平台」，而並非傳統的大模型公司。詞元供應平台整合算力資源、AI模型與系統軟件能力，提供一站式AI基礎設施服務。

硅基流動的業務主要包括兩項互補的產品及服務：公有雲服務及本地部署解決方案。相對於當前大陸行業，其優勢是中立、跨晶片、跨模型；劣勢是營收體量仍小、毛利率為負，且面對火山引擎、阿里雲、百度智能雲等巨頭的直接擠壓。

就硅基流動財務數據看，財務數據顯示，2024年至2025年，公司的營業收入分別為人民幣734.6萬元和5,533萬元；毛利分別為289萬元、-1,330萬元；經營虧損分別為7,726萬元、3.23億元；年內虧損分別為8,191.5萬元、3.45億元；經調整淨虧損分別為5,401萬元、1.87億元。

值得注意的是，硅基流動在招股書中提示，「錄得毛損、淨虧損並產生經營活動現金流出，可能無法實現盈利，或即使實現盈利，其後亦可能無法維持盈利。」