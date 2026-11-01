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建立金磚國家共同貨幣？智庫報告：體制障礙大，很難

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
金磚國家峰會在9月落幕，今年由印度擔任輪值主席國，圖為俄羅斯總統普亭（左起）、印度總理莫迪和大陸國家主席習近平12日在峰會期間參加植樹儀式。路透
金磚國家峰會在9月落幕，今年由印度擔任輪值主席國，圖為俄羅斯總統普亭（左起）、印度總理莫迪和大陸國家主席習近平12日在峰會期間參加植樹儀式。路透

在美元信任危機下，近年外界關注金磚國家共同貨幣的可行性，近期一家智庫發布報告稱，金磚國家應推進建立聯合跨境支付機制，以減少對美元的依賴，但共享貨幣將面臨重大的經濟和體制障礙。

非營利政策平台「BRICS+ Thinking」在11月出版「金磚國家+金錢與支付體系：可行性及後果」政策文件，由Gregory Chin（約克大學（加拿大）政治係政治經濟學副教授）、Danny Quah（李光耀公共政策學院李嘉誠經濟學教授）與Jim O’Neill（金磚國家+思維平台主席；高盛前首席經濟學家）共同撰寫。

該政策文件探討金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）近年來探索使用本國貨幣或共享貨幣及支付體系的原因和方式，以及如何實現這一目標。文件借鑒國際貨幣理論，評估了這些措施的可行性及其潛在後果，並分析了擬議的共享貨幣及支付體系的制度設計和試點項目，包括R5、UNIT、BRICS Pay、BRICS Bridge和BRICS Clear。

文件提及，引入共同貨幣將需要整個集團進行重大改革，包括提高中央銀行的獨立性、設立共同貨幣當局以及減少對資本流動的限制。

路透引述作者報導，「金磚國家+貨幣的初步前景並不樂觀」，並補充說，這種貨幣必須在國內和國際上都能自由兌換，這在目前的政策下是一個難以實現的要求。「這已經夠讓人頭疼了，但更嚴峻的挑戰還包括這些國家地理位置分散，以及它們對將政策自主權委託給共同的中央銀行缺乏熱情。」

金磚國家貨幣的前景招致美國總統川普的批評，他一再威脅說，如果成員國創建共同貨幣或支持美元的替代品，美國將對它們徵收100%的關稅。

首位提出「金磚幣」構想的是巴西總統魯拉，他在2023年4月一次演講中曾表示，金磚成員各自有本國的貨幣，無須用第三方美元為結算貿易的中介，可以效仿歐盟，創建歐元。而該倡議，受到俄烏戰事期間遭美國嚴厲金融制裁的俄羅斯支持。不過，這項倡議在往後的金磚會議則改以保守表態。

金磚國家領導人在今年9月於印度舉行的峰會後發表聲明稱，他們將繼續致力於更快、更便宜的跨境支付，包括連接支付系統和增加本幣的使用。

貨幣 智庫 高盛

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