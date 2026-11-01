賣一輛車賺不到2300元！大陸汽車業9月利潤率跌至1.4%

今年前三季中國汽車出口達863萬輛，較2025年同期大增52%。其中，9月汽車出口118萬輛，增幅55%。但相較於強勁的出口表現，中國汽車行業的獲利卻逐年走跌。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（簡稱「乘聯分會」）秘書長崔東樹指出，前三季，中國汽車行業利潤率僅3.3%，跌至近年低點，9月利潤率更驟降至1.4%。

崔東樹表示，今年前三季，大陸汽車行業收入年升2.6%，增至約人民幣8兆元，但同時成本上漲3.8%，增至人民幣7.1兆元，利潤下跌23%，降至人民幣2,675億元，利潤率3.3%。

利潤率即行業利潤總額除以營業收入。2026年前三季中國汽車業利潤率3.3%，代表每100元收入只賺3.3元。‌‌

而在過往被視為汽車銷售旺季「金九」的9月，中國汽車業利潤大跌68%，降至人民幣142億元，利潤率僅1.4%。粗略估算，行業整體前三季平均賣一輛車僅賺約人民幣1,145元，9 月更慘到平均一輛只賺人民幣464元（約合新台幣2,227元）。

崔東樹指出，中國汽車行業利潤率從2017年的7.8%一路下滑，2025年跌至4.1%，2026年行業盈利情況進一步惡化。

崔東樹認為，在利潤壓力下，中國汽車行業已經到了需要改變的時刻。他呼籲中國汽車企業不應再一味追求銷量，而需關注利潤，著手進行供應鏈優化、精細化成本管控，同時尋求依靠技術溢價改善單車收益。

崔東樹警告，若價格內捲持續，行業整體盈利水平還有下行壓力。

類似趨勢也反映在近期多家汽車上市公司發布的第三季財報。產業龍頭之一的上汽集團今年前三季共銷售汽車314.7萬輛，年微跌1.5%；同期取得營收人民幣4,552億元，年下滑2.9%，淨利潤年跌幅卻高達30.4%，降至人民幣56.4億元。第三季淨利潤更大跌76.7%，降至人民幣4.86億元。

長安汽車今年前三季度則呈現營收、利潤雙雙下跌，前三季營收人民幣1,019億元，年跌11.4%，淨利潤更暴跌98.1%，降至5,928萬元。第三季由盈轉虧，淨虧損人民幣7.6億元。該公司經營壓力還體現在經營活動產生的現金流錄得淨流出人民幣113.8億元。

按大陸國家統計局的數據顯示，2021年至2025年中國汽車行業銷售利潤率分別為6.1%、5.7%、5.0%、4.3%、4.1%，呈現逐年下滑趨勢。