快訊

苦惱499元吃到飽該換約？過來人勸先看用量 親揭3大痛點：從5G又換回4G

日本6.1強震出現怪現象！遠離震央反而更晃 氣象廳揭原因

24歲不當球星當送餐員 李玉龍轉戰商場30年回饋球場

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek發布新Agent架構 讓AI指揮AI工作

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
DeepSeek Harness 團隊10月31日在官方公眾號發表新的Agent架構「Super-agent」，能讓AI指揮AI工作。路透
DeepSeek Harness 團隊10月31日在官方公眾號發表新的Agent架構「Super-agent」，能讓AI指揮AI工作。路透

DeepSeek Harness 團隊10月31日在官方公眾號發表新的Agent架構，DeepSeek把這種Agent形態及其系統架構稱為「Super-agent」，在這套架構設想下，未來的AI Agent將不再局限於單個聊天窗口，而是能夠持續在線、同時處理多項任務，並根據外部環境變化主動採取行動。

DeepSeek Harness 團隊發表技術文章標題為「Super-agent 設計探索：邁向更自主的Agent系統」。讓AI從單次對話工具進化到常駐系統，有望給當前大模型功能帶來新的競爭格局。

DeepSeek表示，模型能力提升催生了新的應用形態，個人助手（Personal Agent）開始集中湧現。然而，現有主流Agent設計還難以在多任務和團隊協作的規模上支撐這一模式，多任務上限取決於人的注意力。

DeepSeek團隊突破了前述限制，通過雙層架構、事件驅動、異步多信道交互、存算分離與外部Watchdog等思路，系統在底層接管了繁瑣的會話管理與上下文同步，使人類得以從具體的執行細節進一步上移到更高層的決策與驗收。

文章提到，目前，基於這套思路構建的內部Super-agent實例已經在持續運行，日常參與問題復現與修復、代碼審查響應與DeepSeek Harness自身的迭代。當團隊成員在群聊中反饋軟件問題時，即使沒有人主動@AI，它也能識別潛在缺陷，在後台嘗試復現問題、尋找修復方案。

在這種形態下，DeepSeek認為，Agent不再只是一個被動等待指令的對話窗口，而是演進為數位環境中持續在線的自主協作者：面向個人，它可以是跨設備協助處理日常事務的個人助手；面向團隊，它融入研發工作流，承接並推進具體任務。

不過，Super-agent目前仍是一套面向工程實踐的架構探索，部分設計已通過開源原型實現，尚非DeepSeek正式推出的獨立產品。

大模型API聚合平台OpenRouter在26日公布的前一周平台上的調用量數據榜單上，在調用量排行榜上，DeepSeek不久前更新的模型空降第一，DeepSeek旗下模型已連續三周位居該平台周榜第一。

DeepSeek 工作 團隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

備足銀彈…掃除上市障礙

DeepSeek第二輪千億融資細節曝光！騰訊寧王領跑 吸引30家投資人入場

鴻海旗下鴻騰展現AI基礎建設整合實力 AI越聰明硬體挑戰越大

AI政見成關鍵 雙北市長參選人搶攻智慧城市治理

相關新聞

APEC工商峰會「深圳時間」 美企參與居首

ＡＰＥＣ進入「深圳時間」！ＡＰＥＣ非正式領袖會議將於十一月十八日登場，會議前將舉行ＡＰＥＣ工商領導人峰會。大陸貿促會昨天宣布，這次工商領導人峰會參會人士將逾兩千人，廿一個ＡＰＥＣ經濟體均有企業代表參會。另，深圳今天起安檢措施全面升級，物流配送與交通出行受限直至會議結束。

陸製造業PMI跌破榮枯線 10月下滑至49.3比9月下跌0.8

大陸國家統計局昨（31）日公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3，比9月下跌0.8，製造業景氣水平有所回落。官方解讀指出，與「十一」長假前部分需求提前釋放以及國際環境複雜多變等因素有關。

DeepSeek發布新Agent架構 讓AI指揮AI工作

DeepSeek Harness 團隊10月31日在官方公眾號發表新的Agent架構，DeepSeek把這種Agent形態及其系統架構稱為「Super-agent」，在這套架構設想下，未來的AI Agent將不再局限於單個聊天窗口，而是能夠持續在線、同時處理多項任務，並根據外部環境變化主動採取行動。

長鑫：DDR6 打入創新應用 4F²前瞻技術不會在短期全部轉化利潤

大陸DRAM龍頭長鑫科技總裁曹堪宇表示，核心產品LPDDR6已進入境內折疊旗艦手機首發供應鏈，目前致力在汽車、伺服器等場景的應用創新和拓展上，此外AI伺服器需求持續旺盛，DDR5等高階產品呈現明顯供不應求態勢，2027年相關產能已被客戶預訂。

中國大陸進口博覽會 規模創高

第九屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉辦，將有162個國家、地區和國際組織參與；4,142家境外企業參展，數量為歷屆之最。在大陸對外貿易摩擦頻仍下，進博會成為大陸宣示對外開放、實現交流合作的重要窗口。

戰略礦產 陸錸金鎳鋯等儲量大增

大陸宣布經重新探查，多個戰略性稀有金屬礦產保有資源量均有增加，其中能抗極端高溫、運用在航空航天與製造發動機的錸，保有資源量增加超兩倍；金相當於新增五十個大型礦床，鎳相當於新增三十個大型礦床。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。