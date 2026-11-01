長鑫：DDR6 打入創新應用 4F²前瞻技術不會在短期全部轉化利潤

大陸DRAM龍頭長鑫科技總裁曹堪宇表示，核心產品LPDDR6已進入境內折疊旗艦手機首發供應鏈，目前致力在汽車、伺服器等場景的應用創新和拓展上，此外AI伺服器需求持續旺盛，DDR5等高階產品呈現明顯供不應求態勢，2027年相關產能已被客戶預訂。

曹堪宇日前曾宣稱，已領先全球同業完成記憶體新的單元架構「4F²」設計，預計今年底前推出以該架構設計的DDR5產品。昨（31）日他坦承，4F²等前瞻性技術「不會在短期全部轉化為當期利潤。」

華爾街見聞報導，曹堪宇昨日在股票上市後的首次業績交流會上表示，受AI應用快速發展帶動，第4季伺服器客戶需求仍然強勁，DRAM供不應求態勢預計持續。展望2027年，AI、智慧終端和汽車智慧化需求仍被視為主要成長來源。

在核心產品LPDDR6方面，曹堪宇稱已進入境內折疊旗艦手機首發供應鏈，實現國產DRAM在旗艦終端記憶體位置的首次商用，代表公司在高階記憶體賽道已躋身全球第一梯隊，製程技術已達到國際先進水準。

曹堪宇同時表示，LPDDR6「目前也在汽車、伺服器等場景的應用創新和拓展上開始發力」，利潤貢獻是「持續漸進的過程，隨著產品在高階市場應用格局打開，盈利能力會逐步釋放」。

曹堪宇坦承，第五代工藝技術平台及4F²等前瞻性技術「不會在短期全部轉化為當期利潤，但直接奠定公司未來三到五年在全球記憶體市場的可持續發展基礎。」

長鑫科技管理階層對2026年第4季及2027年需求前景保持正面判斷。從不同市場來看，在企業級市場方面，AI伺服器需求持續旺盛，DDR5等高階產品呈現明顯供不應求態勢，2027年相關產能已被客戶預訂。

美光總裁暨技術和產品長戴波爾（Scott DeBoer）21日曾指出，公司研究4F²超過20年，發現4F²架構「更貴更複雜，沒有可行的規模化路徑」，「會遇到物理問題」，不看好4F²發展性，因此決定跳過4F²，持續優化6F²，最終轉向3D DRAM。

SK海力士在2026年第3季財報電話會上表態，採取雙軌策略，短期透過極紫外光EUV與製程改善，維持6F²的量產及成本優勢，同時研發4F²垂直閘極與3D DRAM，待技術成熟、經濟效益明朗後再決定導入時機。