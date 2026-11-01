中國大陸進口博覽會 規模創高

第九屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉辦，將有162個國家、地區和國際組織參與；4,142家境外企業參展，數量為歷屆之最。在大陸對外貿易摩擦頻仍下，進博會成為大陸宣示對外開放、實現交流合作的重要窗口。

進博會方面公布，整體展覽面積首次突破44萬平方公尺，企業展面積突破37萬平方公尺；世界500強和行業龍頭企業超過300家；九屆「全勤生」近200家；首次參展企業超2,000家。展現出本屆進博會規模持續擴大、參與度不斷提升的熱度。

據悉，2026進博會企業展延續「6+1」格局，繼續設置技術裝備、消費品、農食產品、汽車及智慧出行、醫療器械及醫藥保健、服務貿易等六大展區和創新孵化專區。