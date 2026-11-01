戰略礦產 陸錸金鎳鋯等儲量大增

大陸宣布經重新探查，多個戰略性稀有金屬礦產保有資源量均有增加，其中能抗極端高溫、運用在航空航天與製造發動機的錸，保有資源量增加超兩倍；金相當於新增五十個大型礦床，鎳相當於新增三十個大型礦床。

新華社報導，大陸自然資源部昨天發布數據顯示，二○二四年，自然資源部組織全國二十七個省區市、一百餘家單位、近二千名調查人員，對全國鎵、鍺、銦、鉻鐵礦、鎳、鈷、鋯、鉿、鈮、鉭、釩、稀土、錸、鉀鹽、金、錳、氦氣等十七種戰略性礦產共伴生、低品位資源再評價工作。

經一年工作，完成全國一千八百餘處在產礦山和大中型礦區的資源再評價，摸清十七種戰略性礦產共伴生、低品位資源的開發利用情況，及當前技術經濟條件下可利用的共伴生、低品位資源數量。

自然資源部礦產資源保護監督司副司長喬春磊說，調查評價後，鎵、鍺、銦等十三種礦產全國保有資源量顯著增加，比如錸全國保有資源量增加超兩倍，金相當於新增五十個大型礦床，鎳相當於新增三十個大型礦床，鎵、銦、鉭、釩超十個大型礦床，提高中國礦產資源安全保障能力水平奠定重要資源基礎。

在找礦行動中，自然資源部地質勘查管理司副司長馬小傑說，安徽茶亭銅金礦勘查項目在短短四個月，完成鑽探工作量約十萬公尺，取得重大突破。貴州畢節豬拱塘鉛鋅礦是探獲的首個全隱伏、高品位、大厚度的超大型鉛鋅礦床。新疆拜城發現大陸首個古河湖相鋯石砂礦，大幅提高鋯礦自給能力。

大陸再探明以及新發現的稀有金屬與礦石多數與軍工尖端科技有關。例如錸耐腐蝕、熔點高達三一八○度；鎵與鍺是製造高端雷達的關鍵材料；銦運用在半導體、合金與醫療；釩可提升鋼鐵合金強度；鋯是核反應堆燃料棒包殼管和航空航天高溫合金的關鍵材料等。