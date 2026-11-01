APEC工商峰會「深圳時間」 美企參與居首

ＡＰＥＣ進入「深圳時間」！ＡＰＥＣ非正式領袖會議將於十一月十八日登場，會議前將舉行ＡＰＥＣ工商領導人峰會。大陸貿促會昨天宣布，這次工商領導人峰會參會人士將逾兩千人，廿一個ＡＰＥＣ經濟體均有企業代表參會。另，深圳今天起安檢措施全面升級，物流配送與交通出行受限直至會議結束。

新華社報導，大陸中國貿促會十月卅日召開記者會，發言人王文帥表示，貿促會將於十七日至十八日在深圳舉辦ＡＰＥＣ工商領導人峰會，多位ＡＰＥＣ經濟體領導人、中外工商界領軍企業代表將在工商峰會現場發表演講、致辭或參與專題研討，與亞太工商界領袖面對面交流。圍繞亞太自貿區建設、互聯互通、人工智能、數字經濟、粵港澳大灣區建設、可持續發展、數字化綠色化轉型等議題展開專題研討。

他說，二十一個ＡＰＥＣ經濟體均有企業代表參會，英、法、德、瑞士等多個域外國家知名企業踴躍報名參會。其中美國企業參會熱情尤其高漲，數量最多。貿促會九月已披露參與的美企包含亞馬遜、沃爾瑪、蘋果、谷歌、埃克森美孚、微軟等，涵蓋半導體、ＡＩ、生物製藥、能源、金融、航太、消費零售領域。

王文帥還表示，ＡＰＥＣ工商諮詢理事會（ＡＢＡＣ）第四次會議將於十一月十四日至十六日在深圳召開，將就雅加達、墨西哥城和曼谷前三次的共識性政策建議和峰會現場研討成果，攜手亞太工商界共同發布「深圳倡議」，並謀劃明年工作重點。

大陸已在十月卅日宣布，為持續便利亞太區域商務人員往來，自今天起將ＡＰＥＣ商務旅行卡持卡人在陸最長停留期由六十天延長至九十天。

另，深圳的相關安檢措施也自今天全面升級，除各路段與各車型已實施不同限行措施外，在物流方面，嚴格管控高壓瓶罐、粉末、刀具等快遞包裹禁止出貨。港媒報導，多名網友表示，刀具、蚊香、噴霧除臭劑等物品在更換為深圳地址後，均顯示「不在所在地區銷售」，或因「重大會議」被商家提示退款處理。

經營無人機配件業務的廣東供應商發文，表示在十一月一日至十一月廿日期間，深圳地區無人機及無人機配件收寄受限，「本次屬於重大活動臨時管控，敬請諒解」。