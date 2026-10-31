中國多地傳柴油限售 加油站供應緊張

網路近日流傳有關中國多地出現柴油荒的影片，不少加油站對柴油實施臨時限量供應甚至停售。有分析指出，國際地緣局勢影響原油供應，導致中國部分煉油廠減少開工；加上近期農業收割旺季增加對柴油需求，令部分加油站庫存快速見底。

據X平台帳號「李老師不是你老師」近日上載的相片及影片，中國多地包括河北、山東、江蘇鎮江、湖北黃梅、雲南大關及深圳等地出現柴油荒，大量加油站相繼宣布對柴油實施臨時限量供應甚至停售。

新京報29日引述分析表示，中國國內汽油、柴油產量整體縮緊，以民營為主的山東地方煉油廠整體開工率維持在低水平；而具備官方背景的主營煉油廠整體開工率也出現小幅下滑，柴油供需處於「緊平衡」狀態。

綜合多個微信公眾號分析，目前中國部分地方柴油短缺的原因包括，國際地緣局勢影響原油供應，也導致採購成本上升；部分國內煉油廠在原料供應不穩、成本增加下減少開工，導致柴油供應下降。

有分析認為，原油成本上漲後，部分煉油廠優先生產收益較高的產品，平價0號柴油的生產量減少。平日供需平衡時影響不明顯，但遇到近期農業收割旺季等，柴油剛性需求增加，部分加油站庫存快速見底。

分析認為，目前中國在柴油供應方面出現區域之間分佈不均的情況，有些地方供應正常，有些地方限量供應。在國際局勢持續影響柴油供應下，應完善區域資源預判和調運機制，在農業收割、貨運旺季前提早資源布局，補充庫存緩衝。