快訊

中油調漲電業用戶天然氣4％ 台電估每月燃料成本增加至230億元

聽新聞
0:00 / 0:00

赴港IPO更嚴了？10月僅3家上市 多家緊急踩剎車

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
10月以來，港股IPO市場不再延續先前高頻上市節奏，當月僅有奕斯偉計算、傳音控股、東山精密三家企業上市。近期已有多家公司在港股上市前夕主動煞車。圖為香港交易所。中通社
10月以來，港股IPO市場不再延續先前高頻上市節奏，當月僅有奕斯偉計算、傳音控股、東山精密三家企業上市。近期已有多家公司在港股上市前夕主動煞車。圖為香港交易所。中通社

10月以來，港股IPO市場不再延續先前高頻上市節奏，當月僅有奕斯偉計算、傳音控股、東山精密三家企業上市。近期已有多家公司在港股上市前夕主動煞車。

但整體來看，今年港股IPO市場發行端熱度持續高漲。Wind數據顯示，截至10月30日，年內共有118家企業在港交所上市，港股IPO融資額達4013億港元，較去年成長83%。這筆融資額已創下2011年以來新高，距離2010年全年4144億港元的歷史高峰僅差約130億港元。

上海證券報報導，業內人士認為，未來港股IPO的分化會越來越明顯。只有真正具備技術障礙、全球化落地能力、公司治理良好的企業，才能贏得國際投資人的長期信任。隨著港股持續調整，機構投資人對港股IPO的爭奪，已從拼速度、搶額度，轉向挑資產、談價格。

儘管今年港股IPO融資額創下16年來新高，但熱鬧行情之下，近期已有多家公司在港股上市前夕主動煞車。

距離原定掛牌日僅剩三個自然日，微億智造突然踩下煞車，於10月25日公告，經考慮多項因素包括現行市況，決定延遲全球發售及於港交所主板上市。

江蘇的文旅企業瘦西湖文旅10月20日公告稱，決定延遲全球發售及其擬於港交所主板上市。 9月17日，金融科技公司四方精創在距離原定的港股上市日期僅剩5天時宣布延遲全球發售。此外，永康控股也在離港股敲鐘「臨門一腳」時宣布暫緩IPO上市。

此外，約有20家A股公司選擇終止H股發行上市。

三隻松鼠於8月29日公告，基於市場環境與公司自身發展規劃的綜合考量，並秉持維護股東利益、對股東負責的原則，經公司審慎討論分析後，董事會同意公司終止發行H股股票並於港交所主板上市。目前公司經營狀況正常，此次終止H股發行上市事項，是公司基於對多方面因素的全面權衡及實際情況所做的審慎決策。

除三隻松鼠外，年內還有拉卡拉、玲瓏輪胎、科泰電源、華海清科、大洋電機等多家A股公司發佈公告，終止發行H股。

德勤中國資本市場服務部全國上市業務主管合夥人紀文和表示，企業赴港上市需要考慮到行業所處市場環境、排隊等待期、H股上市後股票市場表現等情況。如果無法達到預期效果，換種融資方式反而是對股東負責的理性選擇。

IPO 港股 港交所

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印度史上最大IPO案！Jio電信掛牌首日股價漲26%

Anthropic IPO估值上看2兆美元！009819聚焦AI數據中心、電力商機

力晶致全體股東信 盼延續黃崇仁朝上市櫃邁進的心願

AI融資警報響！費半大跌7.2%、英特爾跌近29% 下周財報和選舉再考驗

相關新聞

赴港IPO更嚴了？10月僅3家上市 多家緊急踩剎車

10月以來，港股IPO市場不再延續先前高頻上市節奏，當月僅有奕斯偉計算、傳音控股、東山精密三家企業上市。近期已有多家公司在港股上市前夕主動煞車。

DeepSeek第二輪千億融資細節曝光！騰訊寧王領跑 吸引30家投資人入場

參與DeepSeek第二輪融資的投資方浮出水面。DeepSeek最新一輪融資規模已擴大至人民幣1,055億元，騰訊、寧德時代領投，共約30家投資方參與，公司估值達人民幣6,155億元。

瑞士聯邦主席率團訪問大陸商務部 瑞企願擴大在陸投資

瑞士聯邦主席帕姆蘭近日訪問中國大陸，於30日率經濟界代表團到訪大陸商務部與部長王文濤舉行會談，就中瑞經貿關係、自貿協定升級等議題交換意見。瑞士經濟界代表稱，願以瑞中自貿協定升級為契機，繼續擴大在陸生產和研發投入，並深化與中方在醫藥、金融等領域合作。

張雪拉黑親媽：不聽勸總是受訪 「鄙視蹭流量的人」

張雪機車創始人張雪10月30日發布影片自爆「已將親生母親拉黑」，並重申「鄙視所有想把我媽當成流量入口的機構或個人」。張雪強調，自己不需要任何虛浮的噱頭，對於所有消耗他的人或事，他都會毫不猶豫地砍掉，此舉隨即引發社會各界對親情邊界與流量炒作的熱烈討論。據了解，張雪母親何瓊是知名作家，曾傾盡所有支持兒子追夢。

香港資安連環爆！國泰航空5.3萬旅客資料外洩 考評系統也遭攻擊

香港接連發生網路資安事故。國泰航空30日證實，第三方服務供應商系統遭非法存取，約5.3萬筆旅客訂位資料外洩；香港考試及評核局同日也公布，資訊系統遭網路攻擊，約1.69萬名考生個資外洩。兩起事件均已通報香港個人資料私隱專員公署。

蘋果AI終於「登陸」！攜手阿里千問 11月4日開放測試

蘋果AI終於將在中國大陸落地！蘋果（Apple）31日正式宣布，Apple Intelligence的首批核心功能包括即時翻譯、照片app中的消除工具以及寫作工具等，將於11月4日起開放大陸用戶測試。蘋果也表示會與大陸企業阿里巴巴合作，在部分功能中接入「千問」支援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。