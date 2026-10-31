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中國製造業景氣回落 10月PMI跌至榮枯線以下

中央社／ 台北31日電

中國製造業活動短暫擴張後再次萎縮，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3，較9月下跌0.8個百分點，跌至榮枯線以下，為最近3個月以來最大萎縮幅度。

中國國家統計局今天在官網公布，10月製造業採購經理指數為49.3，較9月下跌0.8百分點。10月製造業PMI遠低於路透社稍早前調查後所做的預測（50）；製造業PMI自7月的49.2升至8月49.8之後，9月曾進一步增至50.1。

PMI以50作為景氣榮枯線，指數高於50，代表景氣擴張，低於50顯示景氣緊縮。

中國國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧說，10月製造業PMI降至49.3是受到「十一」假期前部分需求提前釋放以及國際環境複雜多變等因素影響。

霍麗慧稱，製造業供需兩端都有放緩。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、電腦通訊電子設備等行業生產指數和新訂單指數都在53.0及以上，產需活躍度較高；紡織、非金屬礦物製品、有色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數則低於臨界點，產需兩端偏弱。

霍麗慧表示，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為51.3和50.6，繼續高於榮枯線，相關行業企業生產經營保持擴張，新質生產力延續良好發展態勢；消費品行業和高耗能行業的市場活躍度則有所減弱。

從企業規模看，大型企業PMI為50.2，比9月下降0.4個百分點；中、小型企業PMI分別為48.4和47.5，比9月下降1.3個和1.4個百分點。

非製造業方面，10月商務活動指數為49.7，比9月下降0.5個百分點，其中服務業商務活動指數為50.0，比9月下降了0.2個百分點，服務業景氣穩中略降；建築業商務活動指數為48.0，比9月下降了2.3個百分點。

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