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瑞士聯邦主席率團訪問大陸商務部 瑞企願擴大在陸投資

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
瑞士聯邦主席帕姆蘭（左）30日率經濟界代表團與大陸商務部部長王文濤舉行會談。圖／取自大陸商務部網站
瑞士聯邦主席帕姆蘭（左）30日率經濟界代表團與大陸商務部部長王文濤舉行會談。圖／取自大陸商務部網站

瑞士聯邦主席帕姆蘭近日訪問中國大陸，於30日率經濟界代表團到訪大陸商務部與部長王文濤舉行會談，就中瑞經貿關係、自貿協定升級等議題交換意見。瑞士經濟界代表稱，願以瑞中自貿協定升級為契機，繼續擴大在陸生產和研發投入，並深化與中方在醫藥、金融等領域合作。

據大陸商務部發布，帕姆蘭在會見中表示，大陸是瑞士全球第三、亞洲第一大貿易夥伴，瑞士高度重視對陸經貿合作。瑞中自貿協定成功升級，將推動雙邊經貿關係邁上新台階，「並對外釋放瑞中兩國共同支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制的積極信號」。瑞方願加強與中方在世貿組織框架下溝通協調。

王文濤表示，中瑞兩國互為重要經貿合作夥伴，瑞士對華合作走在歐洲國家前列。自貿協定升級充分體現了中瑞合作優勢互補、互利共贏的本質，「展現了中瑞兩國維護國際經貿規則、支持自由貿易的鮮明立場，在當前國際環境下具有重要意義」。中方願同瑞方一道，加快履行各自法律程序，推動升級議定書早日生效實施。

中方通稿稱，瑞士經濟界代表表示，看好大陸經濟前景和超大規模市場潛力，願以瑞中自貿協定升級為契機，繼續擴大在陸生產和研發投入，深化與中方夥伴在醫藥、機械製造、金融、鐘錶、綠色轉型等領域合作。

大陸國家主席習近平亦於30日下午在北京人民大會堂會見帕姆蘭，會見後，兩國元首共同見證簽署中瑞自貿協定升級議定書。大陸商務部表示，雙方將在原自貿協定基礎上，共同作出貨物、服務、投資高水平開放承諾，並進一步升級原產地、貿易便利化、技術性貿易壁壘、數字貿易、競爭、貿易與可持續發展等領域規則。

中瑞兩國於2013年簽署自貿協定，2014年7月協定生效實施。2024年9月，雙方啟動自貿協定升級談判。歷經五輪談判，雙方於2026年8月宣布完成談判。

大陸商務部 瑞士

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