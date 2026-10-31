蘋果AI終於「登陸」！攜手阿里千問 11/4開放測試

蘋果AI終於將在中國大陸落地！蘋果（Apple）31日正式宣布，Apple Intelligence的首批核心功能包括即時翻譯、照片app中的消除工具以及寫作工具等，將於11月4日起開放大陸用戶測試。蘋果也表示會與大陸企業阿里巴巴合作，在部分功能中接入「千問」支援。

蘋果31日在官網發布新聞稿，宣布首批蘋果AI功能即將在中國推出，並明確表示，在Siri、寫作工具以及視覺智慧等三類蘋果AI體驗中，使用阿里巴巴的「千問」，包括文本與圖像理解相關功能。

蘋果表示，這一系列蘋果AI功能將自11月4日起隨最新的iOS開發者Beta版開放測試，並將於12月 iOS 27.3正式發布時面向中國用戶推出。這是Apple Intelligence自2024年亮相以來，在大陸市場最具體的一次進展。

阿里巴巴31日也發布新聞稿表示，Siri可以直接調用千問的廣博知識，並在Siri中直接回復用戶問答。此外，千問也已接入Apple的系統級寫作工具中，為用戶提供「千問創作」（Compose with Qwen）功能，可以幫助用戶基於任意主題生成內容，用戶還可以使用這一功能來生成圖像。

阿里巴巴說，在iPhone上，用戶可以通過視覺智慧功能更深入地瞭解周圍環境，其中包括選擇「詢問千問」來識別眼前所見。用戶可通過相機控制、操作按鈕或控制中心來啟用視覺智慧功能。