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中國總人口仍逾14億人 平均預期壽命79.25歲

中央社／ 台北31日電

中國國家統計局30日發布2025年社會民生統計報告，2025年末，全中國人口總量14億489萬人，占全球總人口的17%以上。此外，中國人口健康狀況不斷改善，2025年平均預期壽命達到79.25歲，比上年提高0.25歲。

據北京青年報微信公眾號「政知見」報導，中國人口總量保持較大規模。2025年末，繼續保持14億以上規模，占全球總人口的17%以上。全中國16至59歲人口8億5136萬人，占總人口的60.6%。

報導稱，中國教育水準持續提升，全國16至59歲人口平均受教育年限為11.3年，比上年提高0.1年。具有大專及以上文化程度人口達到2億7233萬人，占全國人口比重為19.4%，接近1/5。

在就業人口方面，據指出，2025年末，中國就業人員7億2504萬人。其中城鎮就業人員4億7535萬人，比上年末增加190萬人，占全國就業人員的比重達65.6%，比上年末提高1.1個百分點；鄉村就業人員2億4969萬人，比上年末減少1125萬人。

調查失業率方面，中國國家統計局稱「總體平穩」。2025年，中國城鎮調查失業率平均值為5.2%，其中30至59歲勞動力主體人群失業率平均值為4.0%，保持在較低水準。城鎮外來農業戶籍勞動力失業率平均值為4.7%，低於全國城鎮整體水準0.5個百分點。

此外，農民工市民化有序推進，城市融入度不斷提升。2025年，全中國農民工總量3億115萬人，比上年增加142萬人，增長0.5%。年末在城鎮居住的進城農民工1億3092萬人，規模基本穩定。

人口 壽命 中國人口

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