快訊

全台首例安樂死釋憲！跌倒近全癱「像活死人」 他遞狀爭取生命自主權

蔣萬安、沈伯洋電視辯論中午登場！電視台周邊警力部署滴水不漏

台北市長辯論會中午12時登場！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒 規則流程一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

景氣回落 陸10月製造業PMI跌至49.3

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家統計局31日公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3。圖／取自大陸國家統計局網站
大陸國家統計局31日公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3。圖／取自大陸國家統計局網站

大陸國家統計局31日公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3，比上月下跌0.8個百分點，製造業景氣水平有所回落。官方解讀指，與「十一」長假前部分需求提前釋放以及國際環境複雜多變等因素有關。

據發布，10月生產指數為49.8，比上月下降1.9個百分點，表明製造業生產活動有所放緩。新訂單指數為49.4，比上月下降1.1個百分點，表明製造業市場需求景氣度下降。

大陸服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀指出，供需兩端均有放緩。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於53.0及以上，產需活躍度較高；紡織、非金屬礦物製品、有色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點，產需兩端偏弱。

霍麗慧表示，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為51.3和50.6，繼續高於榮枯線，相關行業企業生產經營保持擴張，新質生產力延續良好發展態勢。但相對的，消費品行業和高耗能行業的市場活躍度有所減弱。

從企業規模看，大型企業PMI為50.2，比上月下降0.4個百分點；中、小型企業PMI分別為48.4和47.5，比上月下降1.3個和1.4個百分點。

非製造業方面，10月商務活動指數為49.7，比上月下降0.5個百分點。其中，服務業商務活動指數為50.0，比上月下降0.2個百分點，服務業景氣度穩中略降；建築業商務活動指數為48.0，比上月下降2.3個百分點。

大陸國家統計局31日公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3。新華社
大陸國家統計局31日公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3。新華社

製造業 PMI 景氣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9月製造業續旺 台經院製造業景氣燈號亮連續第五個黄紅燈

燁輝11月盤價開漲盤 兩大主力鋼品漲每噸1,200元

北市商辦租賃市場轉強 忠孝襄陽商圈表現最突出

外資狂砍台股3025億！歷史數據揭120天後平均漲幅 00935追蹤指數達40.36％

相關新聞

陸電商平台AI模特現三條腿、反關節「比V」 製作成本低至一張25元

中國大陸「雙十一」購物節臨近，關於電商平台AI模特展示的話題再次引發關注。有網友發現，在一些淘寶、拼多多店舖展出的女童模特圖中，出現手部呈反關節「比V」、「三條腿」等，但客服稱圖片均為「實物拍攝」，並未給模特圖作相關AI標註，令不少網友直言「現在直接用AI，請問是要賣給AI嗎？」

景氣回落 陸10月製造業PMI跌至49.3

大陸國家統計局31日公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3，比上月下跌0.8個百分點，製造業景氣水平有所回落。官方解讀指，與「十一」長假前部分需求提前釋放以及國際環境複雜多變等因素有關。

APEC峰會倒數！深圳物流安檢升級 高壓瓶罐、刀具禁出貨

亞太經合會（APEC）峰會下月18日至19日即將登場，會議主辦城市大陸深圳也已進入APEC時間，相關安檢措施全面升級，在物流方面，嚴格管控高壓瓶罐、粉末、刀具等快遞包裹，禁止出貨。

歐盟及中國商會對話 歐盟行動署前司長：歐中應透過對話協商解決分歧

中新社報導，歐盟中國商會與中國歐盟商會29日在布魯塞爾舉辦圓桌對話會，探討如何擴大中歐經貿合作共同利益，推動中歐貿易向上平衡、向前發展。歐盟對外行動署亞太總司前司長維岡（Gunnar Wiegand）表示，歐中應堅持全球治理，反對單邊主義，尋找共同利益，透過對話協商解決分歧。當前歐盟處於關鍵時期，著力推動自貿協定談判，希望避免破壞對華關係並掌握機會。

長鑫上季暴賺2,665億 獲利較去年同期大幅好轉

大陸DRAM記憶體龍頭長鑫科技昨（30）日公布第3季財報，營收人民幣1,187億元，年增613%；淨利潤人民幣544億元（約新台幣2,665億元），成功由去年同期虧損，轉為大幅盈利，受惠AI帶動DRAM供應吃緊，單季毛利率高達89.53%，居世界DRAM同業之冠。

陸地方政府拚經濟 三管齊下衝刺全年目標

10月中下旬，大陸從東部沿海到中西部內陸，各地先後召開第4季度經濟工作會議，地方政府對第4季的部署是投資、工業、消費三線並進，致力穩住全年基本盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。