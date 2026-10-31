景氣回落 陸10月製造業PMI跌至49.3

大陸國家統計局31日公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3，比上月下跌0.8個百分點，製造業景氣水平有所回落。官方解讀指，與「十一」長假前部分需求提前釋放以及國際環境複雜多變等因素有關。

據發布，10月生產指數為49.8，比上月下降1.9個百分點，表明製造業生產活動有所放緩。新訂單指數為49.4，比上月下降1.1個百分點，表明製造業市場需求景氣度下降。

大陸服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀指出，供需兩端均有放緩。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於53.0及以上，產需活躍度較高；紡織、非金屬礦物製品、有色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點，產需兩端偏弱。

霍麗慧表示，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為51.3和50.6，繼續高於榮枯線，相關行業企業生產經營保持擴張，新質生產力延續良好發展態勢。但相對的，消費品行業和高耗能行業的市場活躍度有所減弱。

從企業規模看，大型企業PMI為50.2，比上月下降0.4個百分點；中、小型企業PMI分別為48.4和47.5，比上月下降1.3個和1.4個百分點。

非製造業方面，10月商務活動指數為49.7，比上月下降0.5個百分點。其中，服務業商務活動指數為50.0，比上月下降0.2個百分點，服務業景氣度穩中略降；建築業商務活動指數為48.0，比上月下降2.3個百分點。