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「悅己消費」找到更多同好 上海消費新現象

中央社／ 中央社

音樂劇「悲慘世界」今年在中國上海一連演出64場，「有一名觀眾買了43場票」，上海大歌劇院總經理張笑丁表示，現在這類觀眾很多，而且觀眾年輕化。

「為了一齣戲來43遍」，張笑丁說，現在的觀眾有一個特點，可能不會在精品有消費動力或慾望，但願意為自己消費—「悅己消費」、「體驗式消費」，透過看劇找到社交的一群朋友，然後又不斷將看劇體驗放在社群媒體，找到更多同好。

經過6年建設完工的上海大歌劇院在10月開幕啟用，日前在開幕季期間舉辦解讀上海演藝經濟的中外媒體沙龍。

上海大歌劇院有3個專業劇場，分別提供1000、1200、2000個座位；有樂隊、合唱、舞蹈等排練用房39間；還有展覽廳、文創商品店、咖啡廳和戶外觀景平台，不看表演的民眾也可以另外買票預約進入大歌劇院遊覽。

上海社會科學院應用經濟研究所研究員曹禕遐說，聽劇前逛公園、在草地上休憩，甚至遛狗，現在消費者越來越偏愛複合型的體驗，不單是看演出。

上海大歌劇院設計單位挪威斯諾赫塔（Snøhetta）建築事務所中國區負責人龔成說，觀眾培養需要時間，不是一蹴而就，尤其是古典藝術。

他說，團隊希望透過建築設計、功能定位、內容策畫，吸引未必是目的性的人群。他們可能是來逛公園，周邊騎行、漫步、慢跑，現在上海大歌劇院的建築設計具備這樣的功能，可以讓大歌劇院成為當地市民和國際公民休閒生活的一部分。

龔成說，儘管他們可能前幾次到歌劇院只是看到排練或化妝的場景，但會在不同年齡段—尤其是少年、青年的心中埋下「藝術屬於我的每一天」種子，對演出市場的培育是積極作用。因為經過3次、5次之後，相信其中會有人到廳內欣賞適合他的表演。

上海 消費 中央社

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