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中國消費「買買買」不再 大城市改拚演藝經濟

中央社／ 中央社

中國「雙11」大促銷聲量不再，中國正設法從「買買買」的商品消費轉向體驗式消費，其中演唱會、音樂節、戲劇市場近年成長快速，演藝經濟成為中國大城市爭相發展方向。

中國市場今年「雙11」大促銷10月中旬已經開始，但是聲量比去年又小了不少。曾經是中國電商的練兵場，測試過物流、售後、供應鏈的峰值應對能力。如今中國商務部要求電商平台整治「全網最低價」等競爭行為，消費者經過多年經驗也開始覺悟「雙11」不見得比平日促銷便宜。價格，不再是「雙11」最鋒利的兵刃。

中國新政策是鼓勵體驗式消費，今年發布演藝領域頂層政策「戲劇振興三年行動計畫（2026—2028年）」，主軸在支援優質戲劇作品創作演出，鼓勵各地結合自身文化資源，打造特色戲劇品牌。上海率先發布地方細則並配套成立上海演藝集團推進實施。

經過6年建設完工的上海大歌劇院在10月開幕啟用，在開幕季期間舉辦解讀上海演藝經濟的中外媒體沙龍。應邀出席的上海社會科學院應用經濟研究所研究員曹禕遐在回答中央社記者提問時表示，中國確實很多城市希望發展演藝經濟，其中有些同質性較高。

談到具特色的城市，她分析，廣州是「追趕的勢頭」，涉外及港澳台觀眾的年增率增長迅速，達到60.3%；演出經紀機構這兩年以倍速成長。成都是由音樂產業、大型演唱會拉動。上海擁有生態完整性和國際化，包括頂級場館、國際藝術節，與其他城市有很大差異性。

曹禕遐指出，上海一方面新增上海大歌劇院這種頂級、專業場館，補上原先沒有專屬歌劇劇場的短板；另一方面是有100家演藝新空間，在2025年完成演出1萬6769場，吸引觀眾213萬人次。

上海演藝新空間分布在商業綜合體、歷史建築，亞洲大廈、第一百貨、大世界一帶（指南京路步行街）形成一種逛街加上看戲的連動場景。曹禕遐形容，「頂級場館加上毛細血管」這樣的結構，是上海區別於其他城市比較顯著的特徵。

至於相較國外城市，上海大歌劇院總經理張笑丁舉例，柏林國家歌劇院這次演出的2020年新作品「玫瑰騎士」，在柏林國家歌劇院票價最貴是200多歐元（超過新台幣7300元），上海大歌劇院開幕季最高人民幣1280元（新台幣6254元）。

張笑丁說，「很多觀眾會算性價比（CP值）」，再算上機票、飯店，「是不是在上海看一場原汁原味的歌劇性價比更高？」所以首輪演出售票，觀眾來自25個國家地區，這是很大的鼓勵，未來演出季還會安排更多頂級劇碼。

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