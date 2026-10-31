歐盟及中國商會對話 歐盟行動署前司長：歐中應透過對話協商解決分歧

中新社報導，歐盟中國商會與中國歐盟商會29日在布魯塞爾舉辦圓桌對話會，探討如何擴大中歐經貿合作共同利益，推動中歐貿易向上平衡、向前發展。歐盟對外行動署亞太總司前司長維岡（Gunnar Wiegand）表示，歐中應堅持全球治理，反對單邊主義，尋找共同利益，透過對話協商解決分歧。當前歐盟處於關鍵時期，著力推動自貿協定談判，希望避免破壞對華關係並掌握機會。

中國歐盟商會主席彥辭(Jens Eskelund)則表示，中歐貿易投資諮詢機制第二次例會取得積極進展，受到在華歐洲企業普遍歡迎，顯示雙方透過務實態度和真誠溝通可以取得積極成果。歐中應共同努力，探索為雙方帶來實際經濟利益的合作路徑。

歐盟中國商會會長、中國銀行(歐洲)有限公司董事長劉堅東表示，貿易差額不能全面反映中歐經貿關係的價值，雙方還應關注投資、當地就業、研發、技能培訓及競爭與創新為消費者帶來的益處。競爭與合作可以並行不悖，中歐雙方應在競爭中尋求合作，在合作中創造更多發展機會。

報導稱，對話會以閉門方式舉行。根據歐盟中國商會30日通報，會議吸引中歐政界、商界代表等近百人參會，其中商界代表來自金融、能源、製造業、科技、法律、諮詢等多個領域。

在主題演講環節，中國駐歐盟使團團長蔡潤表示，在雙方共同努力下，中歐貿易投資磋商機制第二次例會取得積極進展，達成16項成果共識。為推動中歐貿易向上平衡、向前發展，雙方應堅持中歐夥伴關係定位，堅持透過對話協商解決分歧摩擦，堅持尊重彼此核心利益和重大關切。

報導稱，在圓桌討論環節，與會人士圍繞中歐市場准入、產業共存、數位化與綠色轉型、服務貿易等議題展開交流，就拓展中歐經貿合作空間及共同應對挑戰提出意見建議。歐盟中國商會秘書長方東葵在總結發言中表示，此次對話會坦誠深入，在歐中國企業期待未來中歐經貿合作聚焦向上平衡、規則共商和價值共生，將對話共識轉化為切實可行的合作成果。