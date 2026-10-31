陸產GPU性能 直逼輝達 H200

陸國產GPU晶片公司天數智芯對外演示旗下GPU產品天垓300性能，基於第三方實測成績顯示，天垓300折算單卡整體端到端吞吐性能達輝達H200的1.05倍，成為大陸國內首個實測性能達到H200水平的通用GPU。

輝達H200是AI大模型推理和複雜計算領域具有代表性的高水平圖形處理器，是衡量先進AI算力的重要標竿。天垓300在真實業務測試中達到同水平，標誌著大陸國產通用圖形處理器開始具備在複雜AI任務和高算力市場中快速發展的實力，且正進入從能不能用，轉向比拚實際產出、運行效率和經濟價值階段。

對於與H200比較，天數智芯方面表示，要比較的不是理論峰值，而是在特定模型和部署條件下整條推理鏈路的實際輸出能力。

隨著日均詞元（Token）調用量增長，Token工廠正成為算力規模化落地的熱門形態，也是高質量算力的集中檢驗場。天數智芯進行的各項現場測試表現顯示，天垓300高度滿足Token工廠對算力的各項實際要求。

天垓300同時提供開放、可組合的異構計算平台解決方案。以通用圖形處理器為底座，支持混合訓練等多種部署形態，可與其他廠商的加速卡、專用晶片協同工作。