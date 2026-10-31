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陸地方政府拚經濟 三管齊下衝刺全年目標

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
10月中下旬，大陸從東部沿海到中西部內陸，各地先後召開第4季度經濟工作會議。法新社
10月中下旬，大陸從東部沿海到中西部內陸，各地先後召開第4季度經濟工作會議。法新社

10月中下旬，大陸從東部沿海到中西部內陸，各地先後召開第4季度經濟工作會議，地方政府對第4季的部署是投資、工業、消費三線並進，致力穩住全年基本盤

界面新聞報導，各地方政府普遍強調，第4季既要衝刺全年目標，又要為「十五五」蓄勢。多個省出現「確保完成全年目標任務」和「實現『十五五』良好開局」兩個提法。

而實現這兩大目標，各省的重點高度重疊──穩投資、穩工業、促進消費，顯示第4季穩定成長的基本邏輯在全大陸高度一致。

第一個動作是投資打頭陣。例如廣東省提出，要紮實抓好項目建設、固定資產投資和招商引資工作，強化對大中小各類項目的服務支持和協調督促。北京市稱，正統籌推進「3個100」重點工程建設，該計畫及早開工項目聚焦科技創新、基礎建設、民生改善三大領域，每個領域各100個項目，2026年總投資超過人民幣1.4兆元。

江蘇表示，要精準發力擴大有效投資，把準投資方向，突出重點領域，擴充、提品質、激活力，促進投資規模合理成長、結構不斷優化。

第二個動作是穩住工業大盤。例如，陝西省表示，要加力推動工業成長，持續狠抓能源生產保底盤，狠抓重點產業項目投產釋放優質產能，梯度培育一批新興支柱產業，持續做大做強先進製造業；青海省強調，推動重點企業滿產穩產，促進重點工業品穩健增產、產銷兩旺。

第三個動作是促消費。例如北京市表示，抓住歲末年初消費旺季，策劃冰雪、節慶、演藝等特色活動，加強文商旅體展融合，多措並舉促消費；浙江省提出，推進服務業擴能提質和消費轉型升級，搶抓第4季消費「黃金期」，持續培育消費新供給新賽道新模式新場景。

江蘇省表示，要充分挖掘消費潛力，把握消費熱點，促進家電家居等大宗商品消費，豐富消費場景，積極培育消費新業態新模式。

地方政府 基本盤 十五五

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