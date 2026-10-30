陸國有六大行第3季財報出爐 農行交行淨利年增逾10%

繼星巴克中國實施「消費入座」後，部分餐廳陸續跟進，其中最引發關注的是上海徐匯宜家商場餐廳，被目擊餐廳保安直接勸離占座不消費的顧客。霸王茶姬、奈雪的茶部分門店也擺放了「消費入座」提示牌，品牌方稱目前是門店自主行為，但座位優先提供給消費顧客。而星巴克在實施「消費入座」後，有中國網民發起抵制，但由於輿論多均支持星巴克的做法，不僅抵制未見效，還遭網民貼出星巴克滿座照片群嘲：「星巴克損失直接高達0元」。

2026-10-30 14:27