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陸國有六大行第3季財報出爐 農行交行淨利年增逾10%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國有六大行第3季財報出爐，其中農業銀行和交通銀行淨利年增逾10%。中新社
大陸國有六大行第3季財報出爐，其中農業銀行和交通銀行淨利年增逾10%。中新社

大陸六大國有銀行包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行30日相繼公布第3季財報，其中農行、交行第3季淨利增速超過10%。

工行第3季營收人民幣2,209.7億元，年增9.4%；淨利人民幣1,119.5億元，年增9.9%。前三季營收人民幣6,671.3億元，年增9.1%；淨利人民幣2,856.4億元，年增5.8%。

農行第3季營收人民幣2,083.8億元，年增15.1%；淨利人民幣901.6億元，年增10.8%。前三季營收人民幣6,195億元，年增12.4%；淨利人民幣2,365.4億元，年增7.1%。

中行第3季營收人民幣1,696.8億元，年增4.3%；淨利人民幣638.8億元，年增6.3%。前三季營收人民幣5,268億元，年增7%；淨利人民幣1,874.8億元，年增5.5%。

建行第3季營收人民幣1,972.2億元，年增13.1%；淨利人民幣1,046.6億元，年增9.8%。前三季營收人民幣6,235.5億元、年增11.2%；淨利2,756.2億元，年增6.6%。

交行第3季營收人民幣734.3億元，年增10.3%；淨利人民幣263.8億元，年增10%。前三季營收人民幣2,159.7億元，年增7.9%；淨利人民幣742.6億元，年增6.1%。

郵儲銀行第3季營收人民幣871.4億，年增4%；淨利人民幣285.5億元，年增4.4%。前三季營收人民幣2,816.6億元，年增6.2%；淨利人民幣800.5億元，年增4.5%。

中國銀行 財報

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