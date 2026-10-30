聽新聞
0:00 / 0:00
陸國有六大行第3季財報出爐 農行交行淨利年增逾10%
大陸六大國有銀行包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行30日相繼公布第3季財報，其中農行、交行第3季淨利增速超過10%。
工行第3季營收人民幣2,209.7億元，年增9.4%；淨利人民幣1,119.5億元，年增9.9%。前三季營收人民幣6,671.3億元，年增9.1%；淨利人民幣2,856.4億元，年增5.8%。
農行第3季營收人民幣2,083.8億元，年增15.1%；淨利人民幣901.6億元，年增10.8%。前三季營收人民幣6,195億元，年增12.4%；淨利人民幣2,365.4億元，年增7.1%。
中行第3季營收人民幣1,696.8億元，年增4.3%；淨利人民幣638.8億元，年增6.3%。前三季營收人民幣5,268億元，年增7%；淨利人民幣1,874.8億元，年增5.5%。
建行第3季營收人民幣1,972.2億元，年增13.1%；淨利人民幣1,046.6億元，年增9.8%。前三季營收人民幣6,235.5億元、年增11.2%；淨利2,756.2億元，年增6.6%。
交行第3季營收人民幣734.3億元，年增10.3%；淨利人民幣263.8億元，年增10%。前三季營收人民幣2,159.7億元，年增7.9%；淨利人民幣742.6億元，年增6.1%。
郵儲銀行第3季營收人民幣871.4億，年增4%；淨利人民幣285.5億元，年增4.4%。前三季營收人民幣2,816.6億元，年增6.2%；淨利人民幣800.5億元，年增4.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。