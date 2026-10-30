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陸委會諮委：大陸重點扶植產業占就業僅1.3% 難以彌補衰退缺口

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會30日公布近日諮委會會議內容，主題為「中國大陸經濟結構及發展問題對國際與兩岸經貿情勢之影響與因應」。(聯合報系資料照片)
陸委會30日公布近日諮委會會議內容，主題為「中國大陸經濟結構及發展問題對國際與兩岸經貿情勢之影響與因應」。(聯合報系資料照片)

陸委會近日舉行諮詢委員會議，有諮委表示，中國大陸以犧牲短期內需刺激為代價，豪擲資源投入核心戰略產業，換取在關鍵技術領域擺脫對美國的依賴，不過大陸國家重點扶植產業占就業與稅收比重分別僅1.3%、約3%，難以在短中期內彌補占經濟絕大多數比重的傳統製造業與消費部門的衰退缺口。

陸委會30日發布新聞參考資料，指出該會日前舉行第83次諮詢委員會議，主題為「中國大陸經濟結構及發展問題對國際與兩岸經貿情勢之影響與因應」。

學者引言指出，中國大陸自2021年房地產市場崩跌以來，對整體經濟成長貢獻由正轉負形成的結構性內需不振問題日益嚴峻，為與美國競逐科技霸權，將資源集中於新質生產力等戰略性新興產業，傳統製造、民間投資與居民消費則持續低迷。

學者認為，儘管今年因中東戰事導致生產端上游原料成本大幅上升，PPI於3月轉正結束近三年多的通縮陰影，但下游消費端市場需求仍疲弱；9月PPI年增5.0%，核心CPI僅年增1.0%，出現PPI高於CPI的現象，中小企業面臨「越生產越虧」可能困境，整體經濟成長高度依賴政策與國企投資支撐，推升出口大幅增長，經濟K型分殊愈趨明顯，「外熱內冷、供強需弱」問題嚴重。

消息指，部分委員關注，中國大陸內需不振已轉化為社會壓力與治理成本，青年失業率居高不下，缺乏勞動保障的零工經濟、靈活就業擴大。在中共嚴密的社會控制下，短期內雖不易演變為大規模社會動盪，但形成經濟疲弱與社會治理壓力相互強化的負面循環。

還有部分委員認為，中國大陸以犧牲短期內需刺激為代價，豪擲資源投入核心戰略產業，換取在關鍵技術領域擺脫對美國的依賴，如AI晶片製造、大語言模型及具身智慧，然而其模式與當年的「新三樣」高度仰賴中央與地方補貼，僅「堆出市佔率、卻堆不出企業利潤」情況相似；國家重點扶植產業產值占中國大陸GDP比重僅約9%、占就業與稅收比重分別僅1.3%、約3%，難以在短中期內彌補占經濟絕大多數比重的傳統製造業與消費部門的衰退缺口。

也有部分委員指出，近期面對中國大陸產能過剩出口外溢效應已是中國大陸與全球主要經濟體產業競爭及貿易摩擦的主因，我方可將過去長期與中國大陸經貿互動的經驗及觀察提供給民主盟友參考。部分委員提醒，中共持續對稀土等關鍵原物料實施出口管制，台灣應持續推動供應來源多元化，此外台灣應持續關注中共AI模型在內容生成、精準投放及資訊操弄等能力發展，防範中共藉此實施持續性灰色地帶施壓及認知作戰。

大陸 陸委會 中國大陸

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