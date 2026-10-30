市占率下滑 三星家電傳撤香港市場

南韓三星電子繼今年五月停止在大陸銷售家電後，近日傳出將進一步退出香港家電市場。韓媒指出，三星去年仍是香港第三大冰箱品牌，但受到日美及大陸業者競爭，難以維持市占率。三星香港回應，正調整產品組合，將資源集中於電視、行動通訊等業務，未明確證實退出家電市場。

據韓國經濟電視台報導，三星將退出規模達二兆七千億韓元（約新台幣六五七億元）的香港家電市場，繼大陸之後，三星家電在大中華區將僅剩台灣市場。三星香港線上商店已停止銷售冰箱、洗衣機、冷氣機及吸塵器等生活家電。

一名當地客服人員表示，這些產品只是「暫時缺貨」，並未接獲退出家電市場的通知。不過，一名電子產業人士透露，三星香港子公司一、兩個月前就開始準備撤出，三星五月宣布停止大陸家電銷售的計畫，也包括香港。

報導提到，香港人口約為台灣的三分之一，家電市場規模卻超過台灣的一半，加上人均ＧＤＰ超過五萬美元，對高階進口家電仍有需求。三星冰箱去年在香港市占率達百分之十五，僅次於日本日立與美國惠而浦，排名第三。

然而，三星要維持市占率越來越困難，因高階市場受到日美品牌競爭，中低價市場則與大陸業者陷入激烈價格戰，被認為是撤出香港的原因。

韓國中國經營研究所所長朴勝贊分析，香港過去是進入大陸市場的門戶，也是全球金融及物流樞紐，如今門戶地位逐漸下降，他認為這也是三星決定撤出的背景之一。

另據香港南華早報報導，廿九日上午查看三星香港官網，發現冰箱、洗衣機及吸塵器等主要家電產品均顯示售罄。三星香港回應該報，公司正因應市場環境及消費者偏好變化，持續檢視並調整產品組合。

三星香港稱，目前正將資源集中於電視、顯示器、音響、商用顯示解決方案及行動通訊裝置。不過，三星並未明確證實是否停止銷售大型家電。