聽新聞
0:00 / 0:00

市占率下滑 三星家電傳撤香港市場

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

南韓三星電子繼今年五月停止在大陸銷售家電後，近日傳出將進一步退出香港家電市場。韓媒指出，三星去年仍是香港第三大冰箱品牌，但受到日美及大陸業者競爭，難以維持市占率。三星香港回應，正調整產品組合，將資源集中於電視、行動通訊等業務，未明確證實退出家電市場。

據韓國經濟電視台報導，三星將退出規模達二兆七千億韓元（約新台幣六五七億元）的香港家電市場，繼大陸之後，三星家電在大中華區將僅剩台灣市場。三星香港線上商店已停止銷售冰箱、洗衣機、冷氣機及吸塵器等生活家電。

一名當地客服人員表示，這些產品只是「暫時缺貨」，並未接獲退出家電市場的通知。不過，一名電子產業人士透露，三星香港子公司一、兩個月前就開始準備撤出，三星五月宣布停止大陸家電銷售的計畫，也包括香港。

報導提到，香港人口約為台灣的三分之一，家電市場規模卻超過台灣的一半，加上人均ＧＤＰ超過五萬美元，對高階進口家電仍有需求。三星冰箱去年在香港市占率達百分之十五，僅次於日本日立與美國惠而浦，排名第三。

然而，三星要維持市占率越來越困難，因高階市場受到日美品牌競爭，中低價市場則與大陸業者陷入激烈價格戰，被認為是撤出香港的原因。

韓國中國經營研究所所長朴勝贊分析，香港過去是進入大陸市場的門戶，也是全球金融及物流樞紐，如今門戶地位逐漸下降，他認為這也是三星決定撤出的背景之一。

另據香港南華早報報導，廿九日上午查看三星香港官網，發現冰箱、洗衣機及吸塵器等主要家電產品均顯示售罄。三星香港回應該報，公司正因應市場環境及消費者偏好變化，持續檢視並調整產品組合。

三星香港稱，目前正將資源集中於電視、顯示器、音響、商用顯示解決方案及行動通訊裝置。不過，三星並未明確證實是否停止銷售大型家電。

市占率 三星 家電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

面對中國品牌激烈激爭 韓國三星放棄香港家電市場

資本支出直逼台積電、股東回饋卻要等！三星獲利遜預期 股價重挫6.6%

AI需求爆發 三星電子第3季營業利益大增783%創新高

三星砸6.78兆韓元擴產ABF載板！設備交期逾1年 009828受惠AI供應鏈商機

相關新聞

福斯大陸買氣差虧損加劇 上季失血66億美元

福斯汽車（VW）第3季因中國大陸市場買氣下滑導致虧損加深，並警告獲利動能「太低」，不足以支應新科技投資。

陸六大國行信評全調高 生存力展望佳獲惠譽肯定

國際信用評等機構惠譽近日發布多篇報告，將工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等大陸六大國有銀行生存力評級（VR）集體上調。在主要國行評級獲上調同時，「工農中建」A股昨（29）日均創年內新高，四大行A+H股總市值首次突破人民幣10兆元（約新台幣49兆元）大關。

市占率下滑 三星家電傳撤香港市場

南韓三星電子繼今年五月停止在大陸銷售家電後，近日傳出將進一步退出香港家電市場。韓媒指出，三星去年仍是香港第三大冰箱品牌，但受到日美及大陸業者競爭，難以維持市占率。三星香港回應，正調整產品組合，將資源集中於電視、行動通訊等業務，未明確證實退出家電市場。

福斯大陸買氣差 豐田、現代車也賣不好

豐田汽車（Toyota）9月銷量下滑，在中國大陸銷量更減少20%，連續八個月下滑，主要是中國大陸油價高漲，打壓汽車需求，導致買氣持續低迷。

工業富聯Q3獲利躍增六成 衝上817億元改寫單季紀錄

鴻海旗下AI伺服器廠工業富聯（FII）昨（29）日公布第3季財報，單季營收人民幣3,835億元（約新台幣1.88兆元），年增57.73%；歸母淨利潤連續五個季度突破人民幣百億元，達人民幣166億元（約新台幣817億元），年增60.35%，均創下同期及單季新高。

陸抗議日劇劇情抹黑 三麗鷗暫停聯名商品

法國球員姆巴佩「辱華」風波未歇，日電視劇「ＶＩＶＡＮＴ」因劇中情節被大陸媒體和輿論指控抹黑中國，連帶影響與其合作推出聯名產品的日本ＩＰ品牌三麗鷗。大陸外交部表示，此事應當引起國際社會和日本國內有識之士的警惕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。