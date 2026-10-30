工業富聯Q3獲利躍增六成 衝上817億元改寫單季紀錄

鴻海（2317）旗下AI伺服器廠工業富聯（FII）昨（29）日公布第3季財報，單季營收人民幣3,835億元（約新台幣1.88兆元），年增57.73%；歸母淨利潤連續五個季度突破人民幣百億元，達人民幣166億元（約新台幣817億元），年增60.35%，均創下同期及單季新高。

工業富聯前三季營收人民幣9,414億元（約新台幣4.62兆元），年增55.88%；歸母淨利潤人民幣403億元（約新台幣1,982億元），年增79.55%，均已超過去年全年。該公司獲利能力持續提升，淨利增速持續跑贏營收增速。

同時，第3季ASIC伺服器出貨量年增1.5倍，GPU伺服器機櫃出貨量年增70%，新一代機櫃已經開始出貨，市場份額較上一代機櫃持續提升。

針對業績增長原因，工業富聯表示，受益於人工智慧（AI）算力需求持續爆發，該公司在主要客戶的市場份額穩步提升，以及雲服務商業務表現優異，推動整體營業收入增長。

具體來看，雲計算與網通業務雙線放量，成為推動工業富聯業績持續強勢增長的核心動力。針對雲計算業務方面，第3季營收年增與季增，增幅分別為75%和25%。 GPU伺服器與ASIC伺服器兩大領域同時並進，已成為板塊業務多元增長的重要引擎。