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精博台商專欄／歐盟稅務名單透露的趨勢

經濟日報／ 黃浩洋 (精博商務諮詢顧問）

歐盟2026年下半年稅務不合作名單在10月出爐，貝里斯由灰名單晉升白名單，巴拿馬及越南則由黑名單轉入灰名單。這些變化反映國際稅務監理的核心趨勢：各國透過修法、資訊交換及提高透明度，逐步符合國際標準。

在白名單（合作或合規）地區中，模里西斯持續推動全球企業公司制度改革，強化盡職審查、年度財務申報及稅務申報等要求；塞席爾底啟動經濟實質相關修法，調整所得課稅規範，並開放查詢失效公司紀錄，使公司存續資訊更為即時、透明；薩摩亞則已通過修法，規劃自2028年起取消國際商業公司的所得稅豁免，朝屬地主義課稅制度調整。

貝里斯此次晉升白名單，顯示其稅務資訊交換制度獲得肯定。當地公司仍須留意經濟實質、稅務申報及會計紀錄等合規義務。

另一方面，英屬維京群島（BVI）仍列灰名單，近年已加強實質受益人資料保存與申報要求，並訂有相應罰則。

巴拿馬及越南本次由黑名單轉入灰名單，分別推動境外收入稅制改革及稅務資訊交換制度，後續執行成效仍待觀察。

安奎拉則續列黑名單，顯示資訊交換制度仍有待改善。

從此次名單變動可以看出，境外公司制度正隨國際稅務規範持續演進。企業不宜再沿用過去的觀念使用境外公司，而應持續掌握註冊地的法規發展，適時調整公司架構與營運模式。

唯有跟上國際趨勢、因應法規變革，才能在合規的基礎上，持續發揮境外公司在跨境投資、資產配置與國際經營上的價值。

諮詢電話（02）8732-9797。

歐盟 貝里斯 越南

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