聽新聞
0:00 / 0:00

福斯大陸買氣差虧損加劇 上季失血66億美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
福斯因中國大陸市場買氣下滑導致虧損加深。（路透）
福斯因中國大陸市場買氣下滑導致虧損加深。（路透）

福斯汽車（VW）第3季因中國大陸市場買氣下滑導致虧損加深，並警告獲利動能「太低」，不足以支應新科技投資。

這家歐洲最大汽車集團29日公布，止於9月底的一季（上季）營業虧損59億歐元（66億美元），比去年同期的13億歐元虧損更為慘重，也遠比分析師預估的虧損26億歐元糟。

福斯9月以資產減記和整頓費用合計100億歐元為由，大幅調降財測。資產減記事關非現金資產減值，包括保時捷股權減值64億歐元、中國大陸資產減值10億歐元。

第3季營收年減6.3%至753億歐元，主因是對中國大陸交車量大減，同時電動車在歐洲薄利多銷侵蝕利潤。

財務長安里特茲說：「中國市場急遽萎縮。在歐洲，大陸車低價競爭壓力加劇，在美國則承受關稅壓力。」

即使不計資產減損的一次性衝擊，1月至9月營業利潤率為3.8%。安里特茲說：「每100歐元的營收，營業利益不到4歐元。」他指出，福斯必須提升獲利能力，方能持續投資尖端技術。

福斯股價29日法蘭克福早盤跌1%。這個德國集團旗下擁有眾多汽車廠牌，包括保時捷、奧迪、賓利和藍寶堅尼，正致力推行整頓計畫，可能導致裁員超過10萬人，並關閉德國四座廠。

福斯因中國大陸車市嚴重不景氣受重創，已調整策略因應，改用當地技術、合作夥伴和零件生產汽車。然而，1月至9月期間，福斯集團對中國大陸市場出貨量仍比去年同期陡降30%。

此外，福斯也已脫售非核心資產，並精簡旗下車款，以改善成本競爭力。目標是加快新車開發腳步，以迎頭趕上大陸競爭對手的步伐。大陸車廠正供應更多平價電動車以及配備先進軟體的油電混合車。

福斯 買氣 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

福斯汽車第3季虧損擴大至2100億 中國交車量大跌4成

賓士擬推新中國戰略 降低獲利依賴、擴大當地零組件採購

賓士下修2026年獲利展望 中國大陸市場疲弱、成本上升成雙重壓力

德對亞太貿易逆差將攀高 對大陸出口下滑成主因

相關新聞

福斯大陸買氣差虧損加劇 上季失血66億美元

福斯汽車（VW）第3季因中國大陸市場買氣下滑導致虧損加深，並警告獲利動能「太低」，不足以支應新科技投資。

陸六大國行信評全調高 生存力展望佳獲惠譽肯定

國際信用評等機構惠譽近日發布多篇報告，將工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等大陸六大國有銀行生存力評級（VR）集體上調。在主要國行評級獲上調同時，「工農中建」A股昨（29）日均創年內新高，四大行A+H股總市值首次突破人民幣10兆元（約新台幣49兆元）大關。

市占率下滑 三星家電傳撤香港市場

南韓三星電子繼今年五月停止在大陸銷售家電後，近日傳出將進一步退出香港家電市場。韓媒指出，三星去年仍是香港第三大冰箱品牌，但受到日美及大陸業者競爭，難以維持市占率。三星香港回應，正調整產品組合，將資源集中於電視、行動通訊等業務，未明確證實退出家電市場。

福斯大陸買氣差 豐田、現代車也賣不好

豐田汽車（Toyota）9月銷量下滑，在中國大陸銷量更減少20%，連續八個月下滑，主要是中國大陸油價高漲，打壓汽車需求，導致買氣持續低迷。

工業富聯Q3獲利躍增六成 衝上817億元改寫單季紀錄

鴻海旗下AI伺服器廠工業富聯（FII）昨（29）日公布第3季財報，單季營收人民幣3,835億元（約新台幣1.88兆元），年增57.73%；歸母淨利潤連續五個季度突破人民幣百億元，達人民幣166億元（約新台幣817億元），年增60.35%，均創下同期及單季新高。

陸抗議日劇劇情抹黑 三麗鷗暫停聯名商品

法國球員姆巴佩「辱華」風波未歇，日電視劇「ＶＩＶＡＮＴ」因劇中情節被大陸媒體和輿論指控抹黑中國，連帶影響與其合作推出聯名產品的日本ＩＰ品牌三麗鷗。大陸外交部表示，此事應當引起國際社會和日本國內有識之士的警惕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。