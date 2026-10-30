福斯大陸買氣差虧損加劇 上季失血66億美元

福斯汽車（VW）第3季因中國大陸市場買氣下滑導致虧損加深，並警告獲利動能「太低」，不足以支應新科技投資。

這家歐洲最大汽車集團29日公布，止於9月底的一季（上季）營業虧損59億歐元（66億美元），比去年同期的13億歐元虧損更為慘重，也遠比分析師預估的虧損26億歐元糟。

福斯9月以資產減記和整頓費用合計100億歐元為由，大幅調降財測。資產減記事關非現金資產減值，包括保時捷股權減值64億歐元、中國大陸資產減值10億歐元。

第3季營收年減6.3%至753億歐元，主因是對中國大陸交車量大減，同時電動車在歐洲薄利多銷侵蝕利潤。

財務長安里特茲說：「中國市場急遽萎縮。在歐洲，大陸車低價競爭壓力加劇，在美國則承受關稅壓力。」

即使不計資產減損的一次性衝擊，1月至9月營業利潤率為3.8%。安里特茲說：「每100歐元的營收，營業利益不到4歐元。」他指出，福斯必須提升獲利能力，方能持續投資尖端技術。

福斯股價29日法蘭克福早盤跌1%。這個德國集團旗下擁有眾多汽車廠牌，包括保時捷、奧迪、賓利和藍寶堅尼，正致力推行整頓計畫，可能導致裁員超過10萬人，並關閉德國四座廠。

福斯因中國大陸車市嚴重不景氣受重創，已調整策略因應，改用當地技術、合作夥伴和零件生產汽車。然而，1月至9月期間，福斯集團對中國大陸市場出貨量仍比去年同期陡降30%。

此外，福斯也已脫售非核心資產，並精簡旗下車款，以改善成本競爭力。目標是加快新車開發腳步，以迎頭趕上大陸競爭對手的步伐。大陸車廠正供應更多平價電動車以及配備先進軟體的油電混合車。