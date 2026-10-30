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福斯大陸買氣差 豐田、現代車也賣不好

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

豐田汽車（Toyota）9月銷量下滑，在中國大陸銷量更減少20%，連續八個月下滑，主要是中國大陸油價高漲，打壓汽車需求，導致買氣持續低迷。

豐田10月29日宣布，包括子公司大發汽車（Daihatsu）在內的全球銷量，9月年減2.9%至921,847輛，生產也縮水4.5%至989,168輛。

中國電動車廠針對當地客戶需求，推出配備最新功能的電動車，導致豐田等傳統車廠難以與之競爭。

但豐田在其他地區表現較佳，9月日本銷售攀升1.8%、北美上揚8.6%，反映新車與油電混合車的強勁需求。

另一方面，現代汽車（Hyundai）上季的中國買氣也重挫，第3季中國銷量暴跌50%、南韓銷量重挫27%、歐洲也走低18%。

然而，該公司第3季營業利益攀升5.5%至2.68兆韓元（20億美元），優於分析師估計。原因是油價走升，拉抬油電混合車買氣，使該公司美國銷售締造歷來同季最佳成績；而且印度銷售也上揚9.5%。

不過由於情勢日趨艱困，現代下調今年銷售展望，從先前估計的416萬輛降至400萬輛，年度投資計畫也下砍10%至16兆韓元（約119億美元）。

豐田 油價 Hyundai

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