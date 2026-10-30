陸抗議日劇劇情抹黑 三麗鷗暫停聯名商品

法國球員姆巴佩「辱華」風波未歇，日電視劇「ＶＩＶＡＮＴ」因劇中情節被大陸媒體和輿論指控抹黑中國，連帶影響與其合作推出聯名產品的日本ＩＰ品牌三麗鷗。大陸外交部表示，此事應當引起國際社會和日本國內有識之士的警惕。

由日本電視台ＴＢＳ製作的電視劇「ＶＩＶＡＮＴ」（大陸譯「別班」），今年七月起播出第二季。

此次爭議主要源於該劇第二季的劇情。大陸「新京報」指出，劇中將中國情報人員對日本情報人員施以斷指、刺穿腹部等酷刑。陸媒批評，這些手段與侵華日軍過去對中國抗日志士施加的酷刑高度相似，反被日本拿來誣指，引發多家大陸媒體批評。

ＴＢＳ電視台社長龍寶正峰出面表示，這是完全虛構的娛樂作品。電視台的立場是不煽動國家間對立，也不容許訴諸武力或暴力，沒有傳遞會傷害國民感情的訊息。

這場爭議也延燒至與《ＶＩＶＡＮＴ》合作推出聯名商品的日本品牌三麗鷗。雙方今年七月推出首波聯名商品，讓Hello Kitty等三麗鷗人氣角色換上劇中人物的服裝，原本還計畫推出第二波商品，卻因第二季劇情引發大陸輿論批評，使聯名合作也受到波及。

三麗鷗（上海）國際貿易有限公司在二十八日晚間發布聲明，表示與該劇的聯名商品收到了各方意見，「我們認為其中包含與三麗鷗集團企業理念不符的表達，因此決定停止本次聯名及所有後續項目及宣傳活動」。日本三麗鷗公司對「環球時報」表示，公司公司沒有參與電視劇製作，不知曉劇情。