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陸六大國行信評全調高 生存力展望佳獲惠譽肯定
國際信用評等機構惠譽近日發布多篇報告，將工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等大陸六大國有銀行生存力評級（VR）集體上調。在主要國行評級獲上調同時，「工農中建」A股昨（29）日均創年內新高，四大行A+H股總市值首次突破人民幣10兆元（約新台幣49兆元）大關。
華爾街見聞報導，本次惠譽主要上調國有六大行的生存力評級。報告顯示，惠譽將工行、農行、中行、建行的生存力評級自「bbb」上調至「bbb+」，郵儲銀行由「bbb-」上調至「bbb」，交通銀行由「bb+」上調至「bbb-」。
據惠譽定義，生存力評級衡量金融機構的內在信用水準，並反映惠譽對該主體經營失敗的可能性的看法。惠譽在上述多家銀行的報告中指出，本次上調評級反映銀行的業務狀況以及內在信用狀況優勢，這支持銀行機構度過景氣周期的信用韌性，以及中國大陸銀行業經營環境的持續改善。
此外，國際貨幣基金（IMF）宣布，大陸副財長廖岷將擔任IMF副總裁，將接替任期即將屆滿離任的李波，預計12月1日到任。廖岷將成為繼朱民、張濤及李波之後，第四位出任IMF副總裁的中國大陸籍官員。
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