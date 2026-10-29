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「蘋鏈」立訊精密估全年淨利增15%-20%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
立訊精密預計2026年全年淨利潤年增15%到20%。圖／立訊精密官網
立訊精密預計2026年全年淨利潤年增15%到20%。圖／立訊精密官網

立訊精密29日公布，預計2026年淨利潤為人民幣190億元至199億元，年增15%至20%。

公司表示，展望2026年全年，公司保持戰略定力，堅定推進既定發展規劃，持續深化消費電子、通信與資料中心、汽車電子三大核心業務，整體經營穩健，體現出較強的抗風險能力與經營韌性，預計淨利潤年增15%到20%。

其中消費電子業務隨著大模型能力持續演進，物理AI硬體（AI端側硬體、機器人等）正加速形態重塑與規模落地。公司將依託聲、光、電、熱、磁、射頻及結構件的跨學科技術融合、柔性智慧製造底座，以及「零元件-模組-系統級」垂直一體化能力，服務全球物理AI硬體頭部客戶，把握下一代智慧設備的創新先機。

通信與資料中心業務，全球AI算力基礎設施與智算集群高速演進；公司堅持「從系統出發、回到系統」，以高速互聯（銅連接、光連）為核心，帶動電源管理與熱管理協同發展。

高速銅纜互連、高速光模組等重點產品陸續量產，全棧解決方案優勢進一步顯現，推動板塊高品質成長；汽車電子業務發揮整車線束、高低壓及高速連接器在正向研發與精密製造上的優勢，釋放與萊尼在全球產能布局、客戶准入及供應鏈體系上的雙向賦能，提升全球主流車企車型平臺的覆蓋度與滲透率。

同時發力智慧控制、動力系統、底盤系統的自主研發、規模製造與商業拓展，豐富高附加值產品矩陣，增強系統級交付與屬地化服務能力，加速邁向全球領先的平臺型Tier1。

立訊精密 韌性 機器人

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