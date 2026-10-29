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比亞迪Q3淨利潤人民幣百億元 年增28%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
比亞迪29日晚間公布今年第3季財報，營收人民幣2,214.8億元，年增13.5%。歐新社
比亞迪29日晚間公布今年第3季財報，營收人民幣2,214.8億元，年增13.5%。歐新社

比亞迪29日晚間公布今年第3季財報，營收人民幣2,214.8億元，年增13.5%，歸屬母公司淨利潤人民幣100.1億元，年增28%，單季獲利創近期新高。

但受匯兌損失及投資收益下滑拖累，比亞迪累計今年前三季歸母淨利潤人民幣223.45億元，年降4.2%，扣非淨利潤人民幣210.04億元，年增2.5%。不過，海外業務擴張帶動存貨增60%，經營現金流人民幣544.7億元，年增33.3%。

比亞迪第3季業績顯著改善，單季盈利能力大幅提升至人民幣100.1億元，年增28%，為近期最強單季表現。扣除非經常性損益後，單季淨利潤人民幣86.3億元，年增25.2%，顯示核心業務盈利能力持續改善。

第3季業績改善的驅動力主要來自營收增長與成本管控。前三季營業成本人民幣4,614.2億元，較去年同期人民幣4,650.5億元有所下降，帶動毛利率改善。與此同時，研發費用由去年同期的人民幣437.4億元降至人民幣362.7億元，降幅明顯，對利潤形成一定正向貢獻。

非經常性損益方面，第3季單季非經常性損益合計人民幣13.8億元，主要來源為計入當期損益的政府補助人民幣8.2億元，以及金融資產公允價值變動收益人民幣11.3億元。

財務費用是前三季利潤承壓的核心因素。前三季度財務費用73.6億元，而去年同期為-29.3億元（即淨收益），主要原因為今年產生匯兌損失，去年同期則為匯兌收益，兩者之間形成逾百億元的差額衝擊。

比亞迪投資收益亦大幅縮水。今年前三季投資收益僅人民幣2.4億元，較去年同期人民幣20.4億元下降87.8%，主要源於以攤餘成本計量的金融資產終止確認損失增加，以及處置交易性金融資產虧損擴大。

海外業務擴張帶動庫存與應收款雙升，比亞迪海外汽車業務正處於快速擴張階段。截至9月底，存貨餘額達人民幣2,215.7億元，較年初1,384.2億元大幅增長60%，比亞迪在財報中明確表示，主因海外汽車業務增長，備貨增加。

應收帳款餘額升至人民幣564.7億元，較年初人民幣370億元增長52.6%，同樣被歸因於海外汽車業務增加。與此同時，合同負債（預收款）增至人民幣929.4億元，年增80.5%，反映汽車訂單預收情況良好。

比亞迪 人民幣 百億

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