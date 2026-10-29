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工業富聯第3季財報淨利潤年增60.3% 創下單季新高

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
工業富聯第3季財報淨利潤年增60.3%。 聯合報系資料照
工業富聯第3季財報淨利潤年增60.3%。 聯合報系資料照

工業富聯29日公布第3季財報，營收人民幣3,835.5億元，年增57.7%；歸屬母公司淨利潤人民幣166.3億元，年增60.3%，創下單季新高。

工業富聯累計今年前三季營收人民幣9,414.1億元，年增55.8%；歸母淨利潤人民幣403.7億元，已超過去年全年，年增79.5%。前三季基本每股收益人民幣2.04元，年增80.5%。

工業富聯表示，受益於AI算力需求持續爆發，公司在主要客戶的市場占有率穩步提升，以及雲服務商業務表現優異，推動整體營業收入增長。

具體來看，雲計算與網通業務雙線放量成為推動公司業績持續強勢增長的核心動力。

雲計算業務方面，第3季營收年增及季增均維持大幅增長，增幅分別為75%和25%。GPU與ASIC協同並進，已成為板塊業務多元增長的重要引擎。其中，AI-ASIC伺服器出貨量年增1.5倍、季增80%，AI-GPU機櫃出貨量年增70%、季增15%。此外，新一代AI機櫃已開始出貨，其整體市占相較上一代產品持續提升。

通信及移動網路設備業務方面，第3季網路設備營收年增及季增分別增長1.2倍和25%。產品組合持續優化，AI相關產品持續放量。800G及以上交換機出貨量年增80%、季增25%，產品覆蓋多晶片平台乙太網交換機、CPO交換機、NVLink交換機及SuperNIC網卡等。WiFi 7路由器、低軌衛星寬頻設備等業務均實現快速增長。

工業富聯29日收盤下跌7.03%，收在人民幣45.22元。

工業富聯 財報 算力

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