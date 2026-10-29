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智元上半年營收近百億 拿下全球人形機器人43%市占

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
智元在29日的智元AGIBOT創新日大會發布首個定義物理 AI價值的度量衡 Worken（有效智能工時）。圖／每日經濟新聞
智元在29日的智元AGIBOT創新日大會發布首個定義物理 AI價值的度量衡 Worken（有效智能工時）。圖／每日經濟新聞

大陸機器人企業智元在29日的智元AGIBOT創新日大會上公布最新產業數據，2026年上半年公司營收近人民幣20億元（約新台幣98億元），且拿下全球人形機器人43%市佔。同時智元聯合創始人、總裁兼CTO 彭志輝稱是期內「收入最高的通用AI機器人公司」；而此前宇樹科技發布首份季報顯示，前三季增收不增利。

彭志輝表示，2026年上半年，智元機器人的人形機器人交付規模達到9,700台，量產節奏持續提速，智元已於9月下線第2萬台通用具身機器人。

智元並發布首個定義物理 AI價值的度量衡 Worken（有效智能工時），用於衡量機器人自主作業的實際產出。Worken的計算公式為Worken（有效智能工時）＝活躍機器人數量×自主工作時長×產出效能比。

彭志輝介紹，該指標希望在機器人製造數量之外，進一步衡量機器人能否自主、持續地完成有價值的工作，以及實際創造了多少成果。他強調，通用機器人在大部分場景都在像人一樣工作（work），如同token衡量機器思考了多少，Worken衡量機器人啓動了多少，這將讓機器人乾活首次變得可衡量、可覈算。

智元推出機器人腳步不停歇，其在26日推出安規級重載具身機器人精靈G2 Max。該產品面向拆碼垛、物料轉運、產線供料等場景，可實現7×24小時不間斷作業。

在機器人市場過熱背景下，監管對機器人企業IPO門檻提高狀態下，智元於2026年7月24日啓動赴港上市流程，原計劃最快8月掛牌，但10月傳出暫緩消息，年內IPO窗口基本關閉。

值得注意的是，與此同時，另一人型機器人巨頭宇樹科技28日晚間發布上市後首度季報，如以評估主業盈利的數據看，今年前三季，宇樹科技的扣非淨利潤為人民幣3.49億元，年降18.78%。有觀點認為，從數據來看，宇樹科技存在增速放緩及經營業績波動的風險，隨著營收基數大幅提升、行業熱度逐步緩和，以及市場競爭日趨激烈，宇樹科技未來可能無法保持較高水平的發展增速與盈利能力。

營收 人形機器人 機器人 宇樹科技

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