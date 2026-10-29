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國台辦稱台漁產品輸陸增35.5% 梁文傑：除非政治採買才會再增加

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

「台灣漁產品輸入大陸儀式」23日在廈門舉行，大陸國台辦28日表示，今年前三季自台灣進口漁產品年增35.5%。對此，陸委會副主委梁文傑今（29）日回應，以石斑魚為例，台灣多年來出口至大陸及香港的數量並沒有特別增加，加上大陸當地養殖產業已相當發達，未來要再增加出口不是那麼不容易，「除非有特別政治上的採買」。

國台辦28日公布台灣漁產品輸陸的數據。國台辦發言人陳彬華稱，「台灣漁產品輸入大陸儀式」前2天，就有約350噸石斑魚等漁產品抵廈門；今年前三季度，大陸自台灣進口漁產品年增35.5%；今年4月至9月，福建進口台灣漁產品1.91萬噸，進口額人民幣5.85億元（約新台幣28億元），年增35.9%。

有媒體29日下午在陸委會記者會上詢問，上述貿易數據呈現明顯增長，是否反映兩岸市場仍具有相當程度的互補性跟實際合作需求？陸委會是否正面看待這個發展趨勢？

梁文傑回應，台灣出口的漁產品很多，但以石斑魚來說，台灣一年產量大概是1萬7,000至1萬8,000公噸，這麼多年來，出口到大陸加上香港的數量大概都是9,000噸左右。

梁文傑接著說明，這麼多年來，除了2022年被中共用「莫名其妙的原因」（按，大陸當時表示，多次從輸大陸石斑魚中檢出禁用藥物孔雀石綠、結晶紫，以及土黴素超標‌等，經多次通報未改善）禁止進口以外，台灣石斑魚出口到大陸及香港的數量，都差不多維持在這個量，所以並沒有特別增加的情況。

梁文傑表示，一方面是台灣的產能就在這裡，另一方面，大陸早年石斑魚養殖產業還沒有那麼發達，但現在福建、廣東及海南島等地的產量已經非常大了，台灣石斑魚如果要銷往大陸，就必須面臨當地漁產的競爭。

梁文傑最後稱，「所以可能未來要再增加也不是那麼容易，除非有特別政治上的採買，或特別政治上的原因」，否則如果照市場機制來看，出口量大概就是維持在這裡。

國台辦 梁文傑 廈門 陸委會

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