大陸商務部警告：若對中國大陸產品採取歧視性限制 將對歐盟採取反制措施

就歐盟正研究將中歐在混合動力汽車領域達成的貿易諒解安排延伸至化工等領域，中國大陸商務部新聞發言人黃玲表示，如果歐方一意孤行，對中國產品採取歧視性限制措施，中方必將採取一切必要措施，堅定維護自身利益和企業合法權益。

據商務部微新聞，黃玲表示，對正常的貿易人為設限涉嫌違反世貿組織規則，不僅無益於提高歐盟產業競爭力，反而會加重下游產業負擔，進而推高歐盟通膨水平，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定。

黃玲表示，近期中歐貿易投資諮詢機制第二次例會取得積極進展和多項成果共識，說明雙方不僅有意願，更有能力、有智慧透過對話協商妥處經貿分歧。

中國多次強調，中國不是歐盟面臨問題的根源，而是解決問題的夥伴，願與歐方加強對話磋商，持續探討解決彼此經貿關切，推動中歐貿易向上平衡、向前發展。但中方堅決反對任何濫用貿易防禦工具的保護主義行為，如果歐方一意孤行，對中國產品採取歧視性限制措施，中方必將採取一切必要措施，堅定維護自身利益和企業合法權益。

歐盟成員國部長上周五表示，鑑於歐盟與中國之間不可持續且具有破壞性的商品貿易失衡，歐盟應與北京達成協議，限制化工、機械和製藥等行業的進口。

歐盟執委會副主席東布洛夫斯基日前稱，一項將中國混合動力汽車進口歐洲規模減半的協議達成後，接下來還必須推動其他產業的貿易再平衡，並改善歐盟企業進入中國市場的機會。