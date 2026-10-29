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稱涉新疆維吾爾族強迫勞動 美國禁止陸「華大系」企業產品進口

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深圳華大基因科技公司。圖／取自百度百科
深圳華大基因科技公司。圖／取自百度百科

美國周三（28日）宣布，禁止進口華大集團、華大基因及華大智造3間中國大陸基因公司的產品，指相關企業涉嫌在新疆參與強迫勞動。華大集團否認指控，並稱預計被列入清單不會對營運造成重大影響；陸駐美使館則敦促美方停止攻擊及抹黑中國企業。

路透報導，美國國土安全部指出，3間公司涉嫌在新疆參與針對維吾爾族及其他少數民族的強迫勞動。列入《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA）實體清單。該部指，華大集團和華大基因在新疆開展基因檢測，並與當地政府合作，協助招募、運送、轉移或接收被迫勞動的人員；華大智造則向當地政府提供基因檢測的設備及相關支持。

美國政府認為，華大集團檢測的基因樣本不僅來自新疆居民，也來自當地的動植物。大陸國土安全部還稱，這些企業協助運作1套大規模監控系統，利用基因數據及其他資訊支持更廣泛的壓制行動，包括勞工計劃和拘禁措施。

華大集團則發聲明稱，集團從未參與強迫勞動，尊重國際公認的人權及勞工標準原則。集團表示，在美國的業務占比有限，被列入清單預計不會對營運造成重大影響；總部位於深圳的華大智造亦發聲明稱美方指控與事實不符，強調對任何形式的強迫勞動均採取零容忍態度。

陸駐美大使館則指，美方做法缺乏事實依據，敦促美國政府停止攻擊及抹黑中國企業，並表明將採取必要措施，維護中國企業利益。

UFLPA由美國前總統拜登在2021年簽署，旨在阻止涉及維吾爾人及中國其他少數族裔的強迫勞動商品進入美國市場，追責參與這些行為的實體。北京則否認相關指控；隨著3家企業被列入清單，清單所列實體總數增至190家。影響商品涵蓋棉花、罐裝番茄、電子產品及設備等。

維吾爾 新疆 美國

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