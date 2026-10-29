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中國品牌「山下有松」被網友指為日本品牌 公司聲明提告

中央社／ 台北29日電

中國政治及民族主義禁忌除波及法國足球明星姆巴佩外，本國企業也遭池魚之殃。中國設計師品牌「山下有松」由於較像日本名字，近來頻遭一些本國網友指為日本品牌。該公司昨晚發表聲明，指已對相關內容進行存證，將堅決依法追究相關責任。

綜合新京報等中國媒體報導，山下有松（Songmont）在聲明中解釋，該公司是由創辦人付崧與王捷二人創立於2013年，品牌名稱來自付崧的「崧」字，即由「山」與「松」構成，英文名Songmont也由 Song（松）與 Mont（山）組成，「寄託著『天遠山高，山下有松』的東方意境」。

聲明強調，山下有松自創立起即為「中國本土原創品牌」，從品牌命名到產品設計，山下有松始終立足中國本土文化，持續探索傳統文化在當代產品中的表達方式。

這項聲明說，中國網路平台近日持續出現「山下有松是日本品牌」等不實說法，且被集中轉發，並有惡意嘲諷、斷章取義、誤導性二次創作等的情況。山下有松已對相關侵權內容存證，並將依法採取發函、平台投訴及法律訴訟等措施。

聲明提到，對於有組織地編造、傳播「山下有松是日本品牌」等不實訊息，以及惡意嘲諷與反覆圍攻的行為，該公司「不會沉默也不會退讓」，將堅決依法追究相關責任。

根據網路訊息，近日有中國網友指稱山下有松「崇洋媚外」、「披著羊皮的日本鬼子」，甚至呼籲抵制，認為買其產品就是「不愛國」。還有人製作梗圖及惡搞影片，以及在其產品圖上加上日本國旗、浮世繪及日文。

另有媒體報導，上海警方查獲有人組織網軍，有計劃地散布針對山下有松的負面言論。

日中關係在2025年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」說後陷入緊張，與日本有關的事物因此極易觸發中國的敏感神經。像是近日熱播的日本諜戰劇VIVANT第2季由於出現中國人對日本特務切指、刺穿腹部等劇情，被官媒央視指為顛倒黑白、刻意抹黑中國、美化日本侵略等。

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