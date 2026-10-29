被陸點名與「辱華日劇」VIVANT合作後 三麗鷗致歉終止聯名宣傳

日本TBS電視台的熱門諜報劇《VIVANT》（別班）被大陸指內容「辱華」，陸媒還點名擁有Hello Kitty、玉桂狗（大耳狗）、美樂蒂等知名IP的日本三麗鷗（Sanrio），與《VIVANT》推出聯名產品。三麗鷗28日深夜發表聲明表示致歉，決定停止聯名及相關宣傳。

三麗鷗28日深夜聲明稱，關於本次聯名相關內容，包含與三麗鷗集團企業理念不符的表達，因此決定停止本次聯名及後續宣傳，目前開展相應處理工作。今後開展聯名合作項目時，會進一步加強相關審核機制。

中國大陸是三麗鷗重要的海外市場。大陸官媒《環球時報》28日晚間發表文章指，2026年上半年，三麗鷗中國收入7.81億元人民幣，按年增長超過4成。文章稱，《VIVANT》將侵華日軍對中國人民犯下的暴行，嫁接成中國角色的行為，顛倒歷史是非，呼籲三麗鷗與錯誤歷史觀劃清界線，不應為日本右翼敘事背書。

環時該文還稱，流行文化是日本的優勢產業，一些漫畫、劇集等在國際吸引大量受眾，成為「日本右翼病毒盯上的一塊肥肉」，如8月日本公布的《防衛白皮書》首次採用漫畫風格的包裝封面，把軍工擴產與「國民繁榮」掛鉤，「其毒害、誤導青少年的意圖受到各方強烈批評」。該文稱，三麗鷗的核心受眾覆蓋了大量青少年、年輕消費者，無論是出於其和平主義的價值理念，還是保護青少年的社會責任，三麗鷗都有必要與錯誤史觀劃清界限。

《VIVANT》以間諜戰為題材，由日本知名男星堺雅人、阿部寬等主演。正播出的第2季出現中國情報人員對日本特務施以酷刑的劇情，引發大陸官媒批評。

央視日前指責該劇集「把中國人拍成慘無人道的施暴者，把日本自衛隊情報人員美化成正義反擊者」，是惡意抹黑中國人形象，刻意製造對立、煽動敵意，對觀眾進行「認知投毒」。