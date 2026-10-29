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短劇熱引論戰！媒體人稱陸網進入「字節時間」 抖音副總裁急駁瞎扯

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
秦朔26日在公眾號發文《可怕的紅果與中國網路的字節時間》，引用野村證券報導稱，今年7月，中國移動網路使用時長排名前50的App中，抖音首超微信，占總時長19.4%，微信占18.8%；整個「字節系」時長份額達40.9%。圖／取自紅果短劇
秦朔26日在公眾號發文《可怕的紅果與中國網路的字節時間》，引用野村證券報導稱，今年7月，中國移動網路使用時長排名前50的App中，抖音首超微信，占總時長19.4%，微信占18.8%；整個「字節系」時長份額達40.9%。圖／取自紅果短劇

大陸短劇熱，意外引發媒體人與抖音高層論戰。大陸《第一財經》日報創辦人秦朔26日在其公眾號「秦朔朋友圈」發文「可怕的紅果與中國網路的字節時間」，稱中國大陸的網路從「微信時間」已步入到字節跳動的「抖音加紅果時間」，呼籲字節為社會價值多做擔當；抖音集團副總裁李亮27日反駁指，「中國網路的字節時間」定性極不嚴謹，且「純屬瞎扯」。

秦朔該文引用野村證券報導稱，7月，大陸行動上網使用時長排名前50的App中，抖音首次超越微信，占總時長19.4%，微信占18.8%；整個「字節系」時長占比達40.9%。

字節旗下「紅果」免費短劇日活躍用戶1.68億人，超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷、芒果TV四大長視頻平台總和。紅果短劇日均使用時長約125分鐘，抖音約112至120分鐘，均超過「騰訊系」產品微信的82至85分鐘。

秦朔說，紅果的使用時長對用戶和社會來說不值得欣慰，「爽」的代價很高，影響也會很久。次日，李亮發微博稱，騰訊公司短劇、短影音增長速度，遠遠超過抖音和紅果。

抖音集團副總裁李亮27日發微博反駁秦朔稱，紅果短劇內容品質不斷提升，愈來愈受到用戶喜愛，對於「中國戶聯網的字節時間」這個觀點，他認為定性極不嚴謹，並提出強烈反對。

李亮表示，網路競爭激烈，沒有哪家公司成為「中國互聯網的XX時間」。他指，真實情況是，騰訊公司短劇、短影音增長速度遠遠超過抖音和紅果，且在各App中，即時通訊，遊戲、電商、音樂都占據用戶非常多時間。

對於李亮的回應，秦朔28日再次援引野村報告回應，8月，中國移動網路使用時長排名前50的App中，字節系佔41.8%，騰訊系占28.6%，相差約13.2個百分點。秦朔表示，中國移動網路的使用時間是由很多App構成的，包括字節時間、騰訊時間、小紅書時間等等。「字節系在中國互聯網用戶的總使用時長中，已經拿下了40%以上的份額，無論是時長占比還是增長趨勢都非常顯著，『中國互聯網的字節時間』就是對這一現象的概括。」他強調，「字節時間」是非常現實的事實，不是空穴來風。

此外，秦朔還對李亮的措詞提出批評，「作為一家內容公司，抖音發言人動輒言出惡詞，也讓我對於他所代表的公司的內容底色多了幾分警覺」；李亮隨即回懟「知錯不改，還故意擴大誤導性觀點，那就非蠢即壞了。」

有分析指出，雙方核心分歧在於如何理解用戶時長數據，以及能否據此使用「字節時間」概括當前中國網路的競爭格局。

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